7 комментариев

Тотальное доминирование.

Ресурс Transfermarkt, который на любительском уровне оценивает стоимость того или иного футболиста, составил десятку самых дорогих игроков Ла Лиги. К сожалению для футболистов сразу 18 клубов Ла Лиги, в списке наблюдаются только представители «Барселоны» и «Мадрида».

Вот как выглядит список:

1. Винисиус Жуниор – 120 млн евро

2. Педри – 100 млн евро

3. Феде Вальверде – 100 млн евро

4. Гави – 90 миллионов евро

5. Орельен Тчуамени – 90 млн евро

6. Родриго – 80 миллионов евро

7. Рональд Араухо – 70 миллионов евро

8. Эдер Милитао – 70 млн евро

9. Эдуардо Камавинга – 60 млн евро

10. Жюль Кунде – 60 млн евро

В список не попали, к примеру, Френки де Йонг, Усман Дембеле и Тибо Куртуа, хотя они также стоят 60 млн евро. Все дело в том, что все трое старше, чем десятый Кунде.

Следующий в списке, кто не относится ни к «Мадриду», ни к «Барсе» − это Микель Ойарсабаль из «Сосьедада». Его оценили в 50 млн евро.