7 комментариев

Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги. В список попали игроки только двух команд
Тотальное доминирование.
Ресурс Transfermarkt, который на любительском уровне оценивает стоимость того или иного футболиста, составил десятку самых дорогих игроков Ла Лиги. К сожалению для футболистов сразу 18 клубов Ла Лиги, в списке наблюдаются только представители «Барселоны» и «Мадрида».
Вот как выглядит список:
1. Винисиус Жуниор – 120 млн евро
2. Педри – 100 млн евро
3. Феде Вальверде – 100 млн евро
4. Гави – 90 миллионов евро
5. Орельен Тчуамени – 90 млн евро
6. Родриго – 80 миллионов евро
7. Рональд Араухо – 70 миллионов евро
8. Эдер Милитао – 70 млн евро
9. Эдуардо Камавинга – 60 млн евро
10. Жюль Кунде – 60 млн евро
В список не попали, к примеру, Френки де Йонг, Усман Дембеле и Тибо Куртуа, хотя они также стоят 60 млн евро. Все дело в том, что все трое старше, чем десятый Кунде.
Следующий в списке, кто не относится ни к «Мадриду», ни к «Барсе» − это Микель Ойарсабаль из «Сосьедада». Его оценили в 50 млн евро.
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