Гаспачо
Блог

Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги. В список попали игроки только двух команд

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Педри Педри
Барселона Барселона
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Клубы Клубы
Гави Гави
Рональд Араухо Рональд Араухо
Жюль Кунде Жюль Кунде
Эдер Милитао Эдер Милитао
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Микель Ойарсабаль Микель Ойарсабаль
Футбол Футбол

Тотальное доминирование.

Ресурс Transfermarkt, который на любительском уровне оценивает стоимость того или иного футболиста, составил десятку самых дорогих игроков Ла Лиги. К сожалению для футболистов сразу 18 клубов Ла Лиги, в списке наблюдаются только представители «Барселоны» и «Мадрида».

Вот как выглядит список:

1. Винисиус Жуниор – 120 млн евро

2. Педри – 100 млн евро

3. Феде Вальверде – 100 млн евро

4. Гави – 90 миллионов евро

5. Орельен Тчуамени – 90 млн евро

6. Родриго – 80 миллионов евро

7. Рональд Араухо – 70 миллионов евро

8. Эдер Милитао – 70 млн евро

9. Эдуардо Камавинга – 60 млн евро

10. Жюль Кунде – 60 млн евро

В список не попали, к примеру, Френки де Йонг, Усман Дембеле и Тибо Куртуа, хотя они также стоят 60 млн евро. Все дело в том, что все трое старше, чем десятый Кунде.

Следующий в списке, кто не относится ни к «Мадриду», ни к «Барсе» − это Микель Ойарсабаль из «Сосьедада». Его оценили в 50 млн евро.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ BurBon
Бегунок Вини даже рядом с Педри по таланту не стоит.
Пасовать поперёк назад это талант?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllInMePls
Не прогружается, скажите что за две команды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Стоило Де Йонгу провести плохой отрезок, так сразу цену скинули
Вальверде после ЧМ мертвый, а цену не трогают
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Бегунок Вини даже рядом с Педри по таланту не стоит.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Дембеле в современных ценах и учитывая возраст стоит минимум 75-80
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya_Mama
Они там что, из принципа цену на Дембеле не повышают?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Лига двух команд
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий