Гаспачо
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😰 Агуэро стало плохо во время прямого эфира на Twitch. Аргентинец схватился за сердце и несколько секунд не мог разговаривать

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Но быстро пришел в себя.

Серхио Агуэро стало плохо во время прямого эфира на Twitch-канале Ибайя Льяноса.

Аргентинец сделал паузу в процессе разговора, потому что почувствовал боли в сердце.

Агуэро держал руку на груди в течение нескольких секунд и не отвечал собеседнику.

Ибай быстро спросил экс-нападающего: «Как дела, чувак? Ты хочешь, чтобы мы пошли к врачу?».

Агуэро вскоре пришел в себя.

Восстановившись, Серхио сказал: «Нет, нет. У меня есть чип, если что - он обнаружит меня и отправит сигнал.

Я думаю, что это была мини-аритмия».

Напомним, что в 2021 году Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем.

Теперь игрок живет с чиповым имплантатом в сердце, но это не мешает ему время от времени пробивать несколько пенальти.

5 комментариев

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Рундил Уозлик
Жаль, что в ящик не сыграл.
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Hella black
Бурное празднование Катара2022 даёт о себе знать.
А вообще у профиков нагрузки за последние лет 10 конские стали,полулюди - полуобороты !
+1
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Ivan Ivanych
Бухать меньше надо и всякий бред нести.
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Ivan Sergeev
Интересно, как он вообще последние годы играл, неужели медики ничего не замечали?
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Alexlagodny
Аккуратнее надо. Нельзя иметь физические перезагрузи и эмоциональные тоже.
+3
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