😰 Агуэро стало плохо во время прямого эфира на Twitch. Аргентинец схватился за сердце и несколько секунд не мог разговаривать
Но быстро пришел в себя.
Серхио Агуэро стало плохо во время прямого эфира на Twitch-канале Ибайя Льяноса.
Аргентинец сделал паузу в процессе разговора, потому что почувствовал боли в сердце.
Агуэро держал руку на груди в течение нескольких секунд и не отвечал собеседнику.
Ибай быстро спросил экс-нападающего: «Как дела, чувак? Ты хочешь, чтобы мы пошли к врачу?».
Агуэро вскоре пришел в себя.
Восстановившись, Серхио сказал: «Нет, нет. У меня есть чип, если что - он обнаружит меня и отправит сигнал.
Я думаю, что это была мини-аритмия».
Напомним, что в 2021 году Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем.
Теперь игрок живет с чиповым имплантатом в сердце, но это не мешает ему время от времени пробивать несколько пенальти.
А вообще у профиков нагрузки за последние лет 10 конские стали,полулюди - полуобороты !