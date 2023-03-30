Но быстро пришел в себя.

Серхио Агуэро стало плохо во время прямого эфира на Twitch-канале Ибайя Льяноса.

Аргентинец сделал паузу в процессе разговора, потому что почувствовал боли в сердце.

Агуэро держал руку на груди в течение нескольких секунд и не отвечал собеседнику.

Ибай быстро спросил экс-нападающего: «Как дела, чувак? Ты хочешь, чтобы мы пошли к врачу?».

Агуэро вскоре пришел в себя.

Восстановившись, Серхио сказал: «Нет, нет. У меня есть чип, если что - он обнаружит меня и отправит сигнал.

Я думаю, что это была мини-аритмия».

Напомним, что в 2021 году Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем.

Теперь игрок живет с чиповым имплантатом в сердце, но это не мешает ему время от времени пробивать несколько пенальти.