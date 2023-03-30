Гаспачо
Блог

🔱👑👽 «Величайшие игроки мирового футбола». В штаб-квартире КОНМЕБОЛ установили статуи Марадоны, Пеле и Месси

Пеле Пеле
Диего Марадона Диего Марадона
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Марадона был бы горд.

В штаб-квартире КОНМЕБОЛ увековечили легенд южноамериканского футбола.

Статуи Месси, Пеле и Марадоны теперь будут украшать вход в здание организации. Копии футболистов держат в руках главный трофей мирового футбола - Кубок мира.

Image

Как сказал Фабио Капелло: «В футболе три гения - Пеле, Марадона и Месси».

Болельщики в восторге.

💭 «Марадона и Пеле получили свои статуи после смерти. Месси получил ее, но он все еще ИГРАЕТ 🤯».

💭 «Но... где мистер ЛЧ? Ха-ха-ха. Он не смог сделать это для своего народа и никогда не сможет бороться за звание лучшего».

💭 «Полагаю, что есть отдельная комната для Месси?».

💭 «Марадона был бы горд».

💭 «Величайшие игроки мирового футбола».

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Терминатор///Айлбибекович
Ответ Имя Фамилия
Сейчас когда меси на слуху, активно пиарится и заносит футбольным чинушам немалые деньги, его пытаются выставить ровней с Пеле и Марадоной, но спустя время все будут понимать как нелепо он смотрится с такими глыбами, сначала меси отодвинут от них подальше, потом в другую комнату, потом в чулан и в итоге его статуэтка будет пылиться на заднем дворе у мусорки.
За Месси не переживай.А вот твой кринж как раз уже там-на заднем дворе у мусорки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Терминатор///Айлбибекович
Три Величайших Футболиста всех времен.Каждый был лучшим в свою эпоху.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Сейчас когда меси на слуху, активно пиарится и заносит футбольным чинушам немалые деньги, его пытаются выставить ровней с Пеле и Марадоной, но спустя время все будут понимать как нелепо он смотрится с такими глыбами, сначала меси отодвинут от них подальше, потом в другую комнату, потом в чулан и в итоге его статуэтка будет пылиться на заднем дворе у мусорки.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Лучшие футболисты в истории. И все они играли под 10 номером и все они из Южной Америки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
КОНМЕБОЛ вы официально самая не красивая организация в мире.
Вангуйте,давление на УЕФА со стороны Португалии и армии полуботов,главная тема на повестке у Рыгалдыча !
Будут требовать что-то подобное замутить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Aman U
как болейщику реала и самого CR7 мне жалко, что один из лучших игроков в современном футболе всё-таки не получил ЧМ
Более того, по рейтингу на Чемпионате Мира в Катаре, он был лишь на 556 месте из всех игроков, что равнозначно полному провалу.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aman U
как болейщику реала и самого CR7 мне жалко, что один из лучших игроков в современном футболе всё-таки не получил ЧМ
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий