8 комментариев

🔱👑👽 «Величайшие игроки мирового футбола». В штаб-квартире КОНМЕБОЛ установили статуи Марадоны, Пеле и Месси
Марадона был бы горд.
В штаб-квартире КОНМЕБОЛ увековечили легенд южноамериканского футбола.
Статуи Месси, Пеле и Марадоны теперь будут украшать вход в здание организации. Копии футболистов держат в руках главный трофей мирового футбола - Кубок мира.
Как сказал Фабио Капелло: «В футболе три гения - Пеле, Марадона и Месси».
Болельщики в восторге.
💭 «Марадона и Пеле получили свои статуи после смерти. Месси получил ее, но он все еще ИГРАЕТ 🤯».
💭 «Но... где мистер ЛЧ? Ха-ха-ха. Он не смог сделать это для своего народа и никогда не сможет бороться за звание лучшего».
💭 «Полагаю, что есть отдельная комната для Месси?».
💭 «Марадона был бы горд».
💭 «Величайшие игроки мирового футбола».
Вангуйте,давление на УЕФА со стороны Португалии и армии полуботов,главная тема на повестке у Рыгалдыча !
Будут требовать что-то подобное замутить
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.