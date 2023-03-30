8 комментариев

Марадона был бы горд.

В штаб-квартире КОНМЕБОЛ увековечили легенд южноамериканского футбола.

Статуи Месси, Пеле и Марадоны теперь будут украшать вход в здание организации. Копии футболистов держат в руках главный трофей мирового футбола - Кубок мира.

Как сказал Фабио Капелло: «В футболе три гения - Пеле, Марадона и Месси».

Болельщики в восторге.

💭 «Марадона и Пеле получили свои статуи после смерти. Месси получил ее, но он все еще ИГРАЕТ 🤯».

💭 «Но... где мистер ЛЧ? Ха-ха-ха. Он не смог сделать это для своего народа и никогда не сможет бороться за звание лучшего».

💭 «Полагаю, что есть отдельная комната для Месси?».

💭 «Марадона был бы горд».

💭 «Величайшие игроки мирового футбола».