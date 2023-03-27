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📹«Представьте, если бы это был Роналду» — появилось полное видео инцидента между Лионелем Месси и Ваутом Вегорстом на чемпионате мира

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Ваут Вегорст и Лионель Месси были недовольны друг другом в Катаре после того, как Аргентина выбила Нидерланды из чемпионата мира. Голландец ждал аргентинца, чтобы пообщаться, пока тот давал послематчевое интервью. 

Теперь в сети появилось полное видео, на котором очевидно, что Месси игнорирует Вегорста после интервью. Болельщики остались недовольны поведением аргентинца и осудили его за то, что он позволил своему эго взять верх. 

Вот мнения болельщиков в Twitter: 

@IchigoMufc: «Я бы сказал, что это высокомерно и эгоистично». 

@redManc213: «Вы только представьте, если бы это был Роналду – интернет бы уже взорвался». 

@A_J_manutd: «Как я посмотрю, это выбесило половину населения земного шара». 

@Ronaldo61532682: «Если бы на месте Месси был Роналду, то Twitter бы взорвался». 

@samuel_adedotu: «Самый скромный футболист на планете». 

21 комментарий

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Caterina
Лисандро Мартинес: «Я называю Ваута Вегорста «bobo» в качестве шутки. Я говорю ему: «Доброе утро, bobo». Не только я его так называю. Мы шутим с ним по этому поводу. Ваут воспринимает это хорошо, он смеётся».

На самом деле, неплохой парень этот Бобо) Но матч был безумным, и он потерял голову. Как и Месси.
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B_Boris
И все комменты фанатов Манчестера и Рональду - мнение болельщиков.
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Artem Gavrishov
О чем с ним разговаривать… тот еще провокатор.
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EneNRa -OD
Похоже тут 80% не знали что было до матча и во время матча.Вегорост и вся Голландская команда до игры провоцировала Аргентинцев
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Роман
Вот именно. У Роналду не может быть оправданий, они есть только у нашего Лео.
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Леонид Ботвинник
Ответ Мовлид Байсалуев
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Переведи.
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Роман
Был бы Роналду мессифаны под каждой веткой усирались бы.
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Мовлид Байсалуев
Ответ Леонид Ботвинник
Тебе лично сообщили об этом ? И кто договаривался ? Расскажи нам.
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Caterina
Ответ Real_v_dushe
Когда Жерар Пике распрощался со своей профессиональной карьерой футболиста, этот его экс-партнер по команде на это никак не отреагировал, что говорить об этом эпизоде, это тривиальные вещи, этот продукт пиара был таким всегда.
Умиляет, как ягодки бдят за каждым шагом гоата в сети. Знают не только, что он там пишет, но и чего не пишет)) Поистине он ваш босс.
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Caterina
Ответ Алибек Багаутдинов
Да, Месси неправильно наверное поступил. Эмоции после матча, всё же. Будь бы Роналду на его месте, думаю, публика также среагировала бы.
Да причем тут Роналду. У него свой послужной список, совсем не радужный.

Что касается Вегорста, то неизвестно, что было между ними сказано в ходе матча, но то как Бобо подбежал и заехал Месси по ребрам, когда он был без мяча, прекрасно видно было в трансляции. Сразу после розыгрыша с центра после 2:1.
Дело житейское, но не надо было после этого докапываться с разговорами.
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TravenS
Ответ Real_v_dushe
Когда Жерар Пике распрощался со своей профессиональной карьерой футболиста, этот его экс-партнер по команде на это никак не отреагировал, что говорить об этом эпизоде, это тривиальные вещи, этот продукт пиара был таким всегда.
Что ещё ждать от болельщика мадридиста.
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TravenS
После первого гола голландцев Вегорст сразу после розыгрыша мяча аргами побежал к Месси и тупо ударил по ногам, без шансов сыграть в мяч. То есть человек с агрессией подрубает тебя, а потом ждёт хорошего отношения после игры... Да каждый его проигнорирует в такой ситуации. Была похожая ситуация с Левандовски, но тот сразу извинился, на поле.
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Леонид Ботвинник
Где тут инцидент ? Обычный рабочий момент , в любой игре таких зацепок десятки.
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Леонид Ботвинник
Ответ Мовлид Байсалуев
Месси злился на не потому что Аргентина по договору должна была пройти дальше а Вегхарст вышел и забил два года)
Тебе лично сообщили об этом ? И кто договаривался ? Расскажи нам.
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Мовлид Байсалуев
Ответ Мовлид Байсалуев
Месси злился на не потому что Аргентина по договору должна была пройти дальше а Вегхарст вышел и забил два года)
*гола
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Мовлид Байсалуев
Месси злился на не потому что Аргентина по договору должна была пройти дальше а Вегхарст вышел и забил два года)
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Real_v_dushe
Когда Жерар Пике распрощался со своей профессиональной карьерой футболиста, этот его экс-партнер по команде на это никак не отреагировал, что говорить об этом эпизоде, это тривиальные вещи, этот продукт пиара был таким всегда.
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Caterina
А так, ничего не добавилось, кроме ожидающего Бобо с кислой миной. Остальное уже показывали.
Да и комменты наверняка по большей части шуточные.
Но для траффика нужно было выбрать самые тупые.
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Алибек Багаутдинов
Да, Месси неправильно наверное поступил. Эмоции после матча, всё же. Будь бы Роналду на его месте, думаю, публика также среагировала бы.
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Caterina
По заголовку можно подумать: а если бы на месте Вегорста был Роналду?)
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Игорь Климов
Всё правильно Лео Месси сказал после матча этому провокатору Вегорсту.
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Lazizbek Gulyamov
Матч то был безумным. Любой человек бы злился после такого матча
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