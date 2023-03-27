21 комментарий

📹«Представьте, если бы это был Роналду» — появилось полное видео инцидента между Лионелем Месси и Ваутом Вегорстом на чемпионате мира
Ваут Вегорст и Лионель Месси были недовольны друг другом в Катаре после того, как Аргентина выбила Нидерланды из чемпионата мира. Голландец ждал аргентинца, чтобы пообщаться, пока тот давал послематчевое интервью.
Теперь в сети появилось полное видео, на котором очевидно, что Месси игнорирует Вегорста после интервью. Болельщики остались недовольны поведением аргентинца и осудили его за то, что он позволил своему эго взять верх.
Вот мнения болельщиков в Twitter:
@IchigoMufc: «Я бы сказал, что это высокомерно и эгоистично».
@redManc213: «Вы только представьте, если бы это был Роналду – интернет бы уже взорвался».
@A_J_manutd: «Как я посмотрю, это выбесило половину населения земного шара».
@Ronaldo61532682: «Если бы на месте Месси был Роналду, то Twitter бы взорвался».
@samuel_adedotu: «Самый скромный футболист на планете».
На самом деле, неплохой парень этот Бобо) Но матч был безумным, и он потерял голову. Как и Месси.
Что касается Вегорста, то неизвестно, что было между ними сказано в ходе матча, но то как Бобо подбежал и заехал Месси по ребрам, когда он был без мяча, прекрасно видно было в трансляции. Сразу после розыгрыша с центра после 2:1.
Дело житейское, но не надо было после этого докапываться с разговорами.
Да и комменты наверняка по большей части шуточные.
Но для траффика нужно было выбрать самые тупые.