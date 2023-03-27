21 комментарий

Ваут Вегорст и Лионель Месси были недовольны друг другом в Катаре после того, как Аргентина выбила Нидерланды из чемпионата мира. Голландец ждал аргентинца, чтобы пообщаться, пока тот давал послематчевое интервью.

Теперь в сети появилось полное видео, на котором очевидно, что Месси игнорирует Вегорста после интервью. Болельщики остались недовольны поведением аргентинца и осудили его за то, что он позволил своему эго взять верх.

Вот мнения болельщиков в Twitter:

@IchigoMufc: «Я бы сказал, что это высокомерно и эгоистично».

@redManc213: «Вы только представьте, если бы это был Роналду – интернет бы уже взорвался».

@A_J_manutd: «Как я посмотрю, это выбесило половину населения земного шара».

@Ronaldo61532682: «Если бы на месте Месси был Роналду, то Twitter бы взорвался».