К такому он явно не был готов.

Нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича спросили во время пресс-конференции, что он думает о Катаре и прошедшем чемпионате мира.

Златан немного смутился, но ответил:

«Фантастика. Безупречно. Мы были там - я и моя семья провели там два дня. Организация - 10 баллов. Опыт - 10 баллов. Игры - 10 баллов. Поддержка - 10 баллов. Еда - 10 баллов. Поездка - 10 баллов. Кубок мира - 10 баллов. Все было на 10 баллов... Что вы хотите услышать? Что-то еще? Продолжайте».

«Нет, мне любопытно, потому что было много критики Катара, касательно нарушения прав человека и насилия. Меня удивил ваш взгляд на эту страну и чемпионат мира», - сказал журналист.

«10 баллов», - коротко ответил Златан.

А что бы вы спросили у Златана?