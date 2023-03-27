Гаспачо
Блог

🤷 «Что вы хотите услышать?». Журналист спросил Ибрагимовича, что он думает о Катаре. Ответ Златана его поразил

Клубы Клубы
Милан Милан
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Футбол Футбол

К такому он явно не был готов.

Нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича спросили во время пресс-конференции, что он думает о Катаре и прошедшем чемпионате мира.

Златан немного смутился, но ответил:

«Фантастика. Безупречно. Мы были там - я и моя семья провели там два дня. Организация - 10 баллов. Опыт - 10 баллов. Игры - 10 баллов. Поддержка - 10 баллов. Еда - 10 баллов. Поездка - 10 баллов. Кубок мира - 10 баллов. Все было на 10 баллов... Что вы хотите услышать? Что-то еще? Продолжайте».

«Нет, мне любопытно, потому что было много критики Катара, касательно нарушения прав человека и насилия. Меня удивил ваш взгляд на эту страну и чемпионат мира», - сказал журналист.

«10 баллов», - коротко ответил Златан.

А что бы вы спросили у Златана?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Краснодар
Златан лет через пять в Катар поедет играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T-10
Лучший финал ЧМ который я видел. 10 баллов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Речапов
Златан в своём репертуаре)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
По организации - это был отличный Чемпионат Мира.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федор Шерстобитов
"Я тоже хочу в клуб, где мне будут платить 200кк в год" - добавил игрок.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий