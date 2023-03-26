8 комментариев

Алвес снова влип: надзиратели заметили, что он подписывает много футболок «Барсы» – но благодарят его не обыным «спасибо»
Недавно Silvermedia рассказали, что Дани Алвес адаптировался в тюрьме: устраивает футбольные матчи с другими заключенными, ладит с сокамерниками и раздает автографы – информацию подтвердил и адвокат бразильца.
Однако не все так сладко: самый титулованный арестант придумал схему, которая сильно облегчает ему жизнь в тюрьме. Надзиратели заметили, что в последнее время Алвесу передают очень много футболок «Барсы» – он подписывает их и отдает заключенному, имеющему разрешение перемещаться по разным тюремным модулям.
Далее футболки попадают в руки других заключенных, а те отправляют их семьям. Но благодарят Алвес не словами, а блоками сигарет, алкоголя и другими расслабляющими вещами.
Если будет доказано, что Дани получает выгоду из этой схемы, Алвес может столкнуться с новыми обвинениями.
я просто,вашу мысль продолжил)
Возможно претензии основаны на том что Алвес подписывает именно футболки Барселоны,всех собак спускают на блауграну. Подписывай Дани футболки условного Реала,возможно срок скосили бы.