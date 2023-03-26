8 комментариев

Недавно Silvermedia рассказали, что Дани Алвес адаптировался в тюрьме: устраивает футбольные матчи с другими заключенными, ладит с сокамерниками и раздает автографы – информацию подтвердил и адвокат бразильца.

Однако не все так сладко: самый титулованный арестант придумал схему, которая сильно облегчает ему жизнь в тюрьме. Надзиратели заметили, что в последнее время Алвесу передают очень много футболок «Барсы» – он подписывает их и отдает заключенному, имеющему разрешение перемещаться по разным тюремным модулям.

Далее футболки попадают в руки других заключенных, а те отправляют их семьям. Но благодарят Алвес не словами, а блоками сигарет, алкоголя и другими расслабляющими вещами.

Если будет доказано, что Дани получает выгоду из этой схемы, Алвес может столкнуться с новыми обвинениями.