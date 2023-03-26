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Алвес снова влип: надзиратели заметили, что он подписывает много футболок «Барсы» – но благодарят его не обыным «спасибо»

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Недавно Silvermedia рассказали, что Дани Алвес адаптировался в тюрьме: устраивает футбольные матчи с другими заключенными, ладит с сокамерниками и раздает автографы – информацию подтвердил и адвокат бразильца.

Однако не все так сладко: самый титулованный арестант придумал схему, которая сильно облегчает ему жизнь в тюрьме. Надзиратели заметили, что в последнее время Алвесу передают очень много футболок «Барсы» – он подписывает их и отдает заключенному, имеющему разрешение перемещаться по разным тюремным модулям.

Далее футболки попадают в руки других заключенных, а те отправляют их семьям. Но благодарят Алвес не словами, а блоками сигарет, алкоголя и другими расслабляющими вещами.

Если будет доказано, что Дани получает выгоду из этой схемы, Алвес может столкнуться с новыми обвинениями. 

8 комментариев

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Michael Boldyrev
И с какими же проблемами он может столкнуться?) Наверное, с теми же с которыми столкнется автор, если выяснится, что эта заметка написана ради лайков и комментов.
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Arkadios Avgitidis
Ответ NartApsua
Сейчас снова Тебас подключится и скажет, что Лапорте надо уйти в отставку.
))) ещё и докажет, что Алвес,- самое сильное звено в коррупционной схеме по отмыванию денег через карсеры всея Испании) ...а начальник карсера, - близкий друг Негрейры )))
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fellx
Ответ Hella black
Если будет доказано, что Дани получает выгоду из этой схемы, Алвес может столкнуться с новыми обвинениями. Возможно претензии основаны на том что Алвес подписывает именно футболки Барселоны,всех собак спускают на блауграну. Подписывай Дани футболки условного Реала,возможно срок скосили бы.
Эмм...причём тут Реал? Причём тут Барселона, если Алвеса судят за изнасилование? Только из за футболки приплести сюда коррупционное и уголовные дела с разных сторон карты мира(((
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NartApsua
Сейчас снова Тебас подключится и скажет, что Лапорте надо уйти в отставку.
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Arkadios Avgitidis
Ответ Alex Manola
Fani barci, takie fani.
Veni vidi vici....
я просто,вашу мысль продолжил)
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Arkadios Avgitidis
надо Барсе проценты от продаж Алвеса потребовать!!!
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Alex Manola
Ответ Hella black
Если будет доказано, что Дани получает выгоду из этой схемы, Алвес может столкнуться с новыми обвинениями. Возможно претензии основаны на том что Алвес подписывает именно футболки Барселоны,всех собак спускают на блауграну. Подписывай Дани футболки условного Реала,возможно срок скосили бы.
Fani barci, takie fani.
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Hella black
Если будет доказано, что Дани получает выгоду из этой схемы, Алвес может столкнуться с новыми обвинениями.

Возможно претензии основаны на том что Алвес подписывает именно футболки Барселоны,всех собак спускают на блауграну. Подписывай Дани футболки условного Реала,возможно срок скосили бы.
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