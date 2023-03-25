Гаспачо
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🤨😐 Странное увольнение Нагельсманна подарило много мемов и вопросов. Мы собрали все вместе

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🫡 Нам жаль, проваливай.

Похоже, что уход Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» стал не самым радостным событием в сезоне для футболистов немецкого суперклуба.

Йозуа Киммих проводил тренера теплыми словами: «Я могу только сказать, что Юлиан Нагельсманн - выдающийся тренер. Он точно входит в мою тройку лучших наставников».

Жоау Канселу узнал об уходе Нагельсманна от журналиста после матча сборной Португалии. Защитник был в шоке и поблагодарил Юлиана за предоставленный шанс в «Баварии»:

«Я узнал только сейчас, что не увижу Нагельсманна, когда вернусь в Мюнхен - он хотел, чтобы я играл за «Баварию». Я должен поблагодарить его.

Что касается Тухеля - он обыграл меня в финале Лиги чемпионов. Я надеюсь, что теперь он выиграет его для меня в этом году!».

Посмотрите на лицо португальца...

Фанаты настолько не поняли произошедшее, что «сломались».

«Нагельсманн - 37 матчей, 112 забитых голов и 3 поражения.

Поттер - 30 матчей, 33 забитых гола и 10 поражений.

Нагельсманн был уволен, а Поттер подписан на 5 лет, я закончил».

Любовь Нагельсманна к Киммиху не смогла остаться без внимания Твиттера.

Фанаты «Баварии» после увольнения Нагельсманна.

Нагельсманн, когда увидел 112 пропущенных звонков от Леви и Паратичи.

Рокировка в «Баварии».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич был главным инициатором увольнения Юлиана. Он сказал:

«Это было самое трудное решение на посту директора. У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом. Я желаю Нагельсманну всего наилучшего и сожалею о разлуке».

💭 «Я не думаю, что ты сожалеешь об этом. Ваш клуб заплатил 25 миллионов, чтобы освободить его от контракта с «Лейпцигом» - в этом сезоне он проиграл только 3 матча во всех соревнованиях и имеет 100% победную серию в Лиге чемпионов».

💭 «Я сожалею о разлуке с Юлианом. Но я все равно уволил его!».

💭 «Сожалеете об увольнении после утечки информации в прессу? Или о том, что избавились от тренера, который проиграл только 3 матча с сентября?».

Что думаете?

2 комментария

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aya
Салихамиджич реально лунатик! Вот кого надо гнать из клуба, а не няшку Юлиана))
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Кирилл Чумачков
Дух Спартака Федуна вселился в Баварию
+2
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