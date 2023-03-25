Вальверде забил очень забавный гол за сборную. Получил поздравление от игрока «Барсы»
Федерико Вальверде забил удивительно редкий гол: в матче за сборную уругваец пробил с края штрафной в перекладину – удар был настолько сильным, что мяч отлетел к 11-метровой отметке. Феде оказался первым на отскоке, добив мяч головой.
Рональд Араухо, получивший травму приводящей мышцы, смотрел игру по телевизору, но не постеснялся поздравить Вальверде.
«Вамоос», – написал Араухо в соцсетях.
А тут ещё смог сам в ворота добить. Причём в первом матче с повязкой. Огонь!
И очень жаль, что первый удар не зашел, какой был бы голасо!