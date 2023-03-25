Федерико Вальверде забил удивительно редкий гол: в матче за сборную уругваец пробил с края штрафной в перекладину – удар был настолько сильным, что мяч отлетел к 11-метровой отметке. Феде оказался первым на отскоке, добив мяч головой.

Рональд Араухо, получивший травму приводящей мышцы, смотрел игру по телевизору, но не постеснялся поздравить Вальверде.

«Вамоос», – написал Араухо в соцсетях.