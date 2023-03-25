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Вальверде забил очень забавный гол за сборную. Получил поздравление от игрока «Барсы»

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Федерико Вальверде забил удивительно редкий гол: в матче за сборную уругваец пробил с края штрафной в перекладину – удар был настолько сильным, что мяч отлетел к 11-метровой отметке. Феде оказался первым на отскоке, добив мяч головой.

Рональд Араухо, получивший травму приводящей мышцы, смотрел игру по телевизору, но не постеснялся поздравить Вальверде.

«Вамоос», – написал Араухо в соцсетях.

2 комментария

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xDe xDe
Ну, пушечный удар Вальверде с лёта - это уже классика. Как и удары по штангам - вспомните уникальный матч, когда Бенз сделал хет-трик, Модрич хет-трик из асистов, а Феде - хет-трик по ударам в каркас ворот :)
А тут ещё смог сам в ворота добить. Причём в первом матче с повязкой. Огонь!
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Harut Hovsepyan
Первый матч с капитанской повязкой - и сразу гол. Шикарное начало!

И очень жаль, что первый удар не зашел, какой был бы голасо!
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