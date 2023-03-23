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Месут Озил объявил о завершении карьеры. Многие известные спортсмены оставили ностальгические посты в его честь

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Бывший хавбек «Шальке», «Вердера», «Мадрида», «Арсенала», «Фенербахче» и «Истанбула» Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. 34-летний игрок написал трогательный прощальный пост, который не оставил равнодушных.

Решение Озила вызвало огромную волну ностальгии у тех, с кем немец успел поиграть за свою продолжительную и богатую на события карьеру. Действующие и бывшие игроки решили вспомнить лучшие моменты из совместных матчей, а также выразили респект уникальным способностям Месута.

Карьера Месута Озила в цифрах:

🏟 695 игр

⚽️114 голов

👟220 голевых передач

⚠️1287 созданных опасных моментов (рекорд)

🇩🇪 За сборную Германии:

92 игры, 23 гола и 40 голевых передач.

397 очков по системе гол плюс пас. Это наилучший показатель среди атакующих полузащитников с 1994 года.

Коллеги Месута поблагодарили легенду за богатую карьеру

Серхио Рамос: «Брат, сам футбол благодарен тебе за твой футбол. В твоих бутсах столько магии. Наслаждайся, живи, скоро увидимся».

Алексис Санчес: «Мы понимали друг друга, мой друг Месут. Желаю тебе всего самого хорошего в твоей новой жизненной главе».

Букайо Сака: «Что за игрок! Спасибо тебе за все, бро. Наслаждайся своей новой главой».

Юлиан Дракслер: «Поздравляю с выдающейся карьерой, мой друг. С одной стороны, грустно видеть, как ты покидаешь эту игру, с другой, я уверен, ты продолжишь оказывать влияние на другую сферу жизни. Твой талант и футбольное мастерство всегда были вдохновением. Я не сомневаюсь, что твое наследие продолжит вдохновлять детей со всего мира».

Франк Рибери: «Все, кто хоть что-то смыслит в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока. Наслаждайся своим выходом на пенсию, братишка».   

Маттео Гендузи: «Играть с тобой было честью. Легенда, желаю всего самого лучшего в твоей новой жизни, ты заслужил».

Иван Ракитич: «Месут, что за карьера! Играть с тобой было наслаждением. Желаю тебе всего самого лучшего в будущем».

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Поздравляю с такой карьерой, бро. Наслаждайся».

Аарон Рэмзи: «Поздравляю с невероятной карьерой, мой друг. Какое же удовольствие было играть рядом с тобой. Сделал так, чтобы это выглядело легко. Всего самого лучшего».

Марко Ройс: «Один из лучших футболистов, с которыми я играл. Поздравляю с солидной карьерой, мой друг».

Лерой Сане: «Поздравляю с твоей выдающейся карьерой, бро! Всего самого лучшего в будущем».

Хольгер Бадштубер: «#выдающийсяигрок».

Шкодран Мустафи: «Легенда покидает поле. Было удовольствием делить с тобой раздевалку сборной и клуба. Спасибо за все ассисты. Желаю тебе счастливой пенсии! Надеюсь, теперь ты сможешь насладиться временем, проведенным вместе с твоей семьей».

Эмре Джан: «Что за карьера! Счастливой пенсии, легенда».

Джером Боатенг был краток:

Кака: «Поздравляю с твоей невероятной карьерой, мой друг! Было очень приятно делить с тобой многие моменты на поле и за его пределами! Всего самого лучшего в твоей новой жизненной главе! Да благословит тебя бог».

Легенда покинула поле. Но, может, Месут вернется в футбол уже в другом качестве?

4 комментария

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Artem Gavrishov
Реально - умный и техничный игрок! Спасибо Месут и удачи!
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Малик Закиев
Странно, что главный партнер в его карьеры не высказался, может в Саудовской Аравии с интернетом беда?
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-1
-1
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Максим Новиков
Где сейчас Дракслер? Такое ощущение, что он с переходом в парижский мешок карьеру закончил.
+1
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+1
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Football poet
Вот вроде смотришь на статистику и трофеи и «ВАУ!», но с другой стороны не покидает ощущение, что он мог намного больше показать и сделать. В любом случае топовый футболист, спасибо за красивую игру!
+6
0
+6
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