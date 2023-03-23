Месут Озил объявил о завершении карьеры. Многие известные спортсмены оставили ностальгические посты в его честь
Бывший хавбек «Шальке», «Вердера», «Мадрида», «Арсенала», «Фенербахче» и «Истанбула» Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. 34-летний игрок написал трогательный прощальный пост, который не оставил равнодушных.
Решение Озила вызвало огромную волну ностальгии у тех, с кем немец успел поиграть за свою продолжительную и богатую на события карьеру. Действующие и бывшие игроки решили вспомнить лучшие моменты из совместных матчей, а также выразили респект уникальным способностям Месута.
Карьера Месута Озила в цифрах:
🏟 695 игр
⚽️114 голов
👟220 голевых передач
⚠️1287 созданных опасных моментов (рекорд)
🇩🇪 За сборную Германии:
92 игры, 23 гола и 40 голевых передач.
397 очков по системе гол плюс пас. Это наилучший показатель среди атакующих полузащитников с 1994 года.
Коллеги Месута поблагодарили легенду за богатую карьеру
Серхио Рамос: «Брат, сам футбол благодарен тебе за твой футбол. В твоих бутсах столько магии. Наслаждайся, живи, скоро увидимся».
Алексис Санчес: «Мы понимали друг друга, мой друг Месут. Желаю тебе всего самого хорошего в твоей новой жизненной главе».
Букайо Сака: «Что за игрок! Спасибо тебе за все, бро. Наслаждайся своей новой главой».
Юлиан Дракслер: «Поздравляю с выдающейся карьерой, мой друг. С одной стороны, грустно видеть, как ты покидаешь эту игру, с другой, я уверен, ты продолжишь оказывать влияние на другую сферу жизни. Твой талант и футбольное мастерство всегда были вдохновением. Я не сомневаюсь, что твое наследие продолжит вдохновлять детей со всего мира».
Франк Рибери: «Все, кто хоть что-то смыслит в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока. Наслаждайся своим выходом на пенсию, братишка».
Маттео Гендузи: «Играть с тобой было честью. Легенда, желаю всего самого лучшего в твоей новой жизни, ты заслужил».
Иван Ракитич: «Месут, что за карьера! Играть с тобой было наслаждением. Желаю тебе всего самого лучшего в будущем».
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Поздравляю с такой карьерой, бро. Наслаждайся».
Аарон Рэмзи: «Поздравляю с невероятной карьерой, мой друг. Какое же удовольствие было играть рядом с тобой. Сделал так, чтобы это выглядело легко. Всего самого лучшего».
Марко Ройс: «Один из лучших футболистов, с которыми я играл. Поздравляю с солидной карьерой, мой друг».
Лерой Сане: «Поздравляю с твоей выдающейся карьерой, бро! Всего самого лучшего в будущем».
Хольгер Бадштубер: «#выдающийсяигрок».
Шкодран Мустафи: «Легенда покидает поле. Было удовольствием делить с тобой раздевалку сборной и клуба. Спасибо за все ассисты. Желаю тебе счастливой пенсии! Надеюсь, теперь ты сможешь насладиться временем, проведенным вместе с твоей семьей».
Эмре Джан: «Что за карьера! Счастливой пенсии, легенда».
Джером Боатенг был краток:
Кака: «Поздравляю с твоей невероятной карьерой, мой друг! Было очень приятно делить с тобой многие моменты на поле и за его пределами! Всего самого лучшего в твоей новой жизненной главе! Да благословит тебя бог».
Легенда покинула поле. Но, может, Месут вернется в футбол уже в другом качестве?
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