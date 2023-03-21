17 комментариев

Детальный компьютерный анализ доказал: в моменте с голом в класико у Асенсио все-таки был офсайд🚩🚩🚩
Подробный разбор с компьютерной графикой доказал это.
Гол Марко Асенсио за 10 минут до финального свистка мог принести «Реалу» столь желанную победу в класико, но судья зафиксировал офсайд, а затем Фрэнк Кессиэ забил победный в уже добавленное время.
Видеоповтор во время трансляции вызывал вопросы относительно правильности фиксации положения вне игры, но этот разбор с наложением сетки все вопросы снимает – Асенсио был в офсайде.
Офсайда не было в том и дело
Вы намеренно играете в идиотов и пытаетесь на других что-то говорить, суть претензии болельщиков Реала совершенно в другом моменте. А Вы делаете вид, что мы типа против левой вашей судейской картинки. Мы не против её разбора, просто эта картинка к офсайду не относится - вот, в чём вопрос. Вот эти вбросы левые бчкшников, они намеренно к сути наших претензий не относятся. Зачем нам обсуждать то, что не имеет отношения к сути нашего вопроса в этом моменте? Зачем разбирать компьютером вообще левую картинку и рассказывать, что якобы офсайд был?
https://tgstat.ru/channel/@realmadridcdf/40463