17 комментариев

Подробный разбор с компьютерной графикой доказал это.

Гол Марко Асенсио за 10 минут до финального свистка мог принести «Реалу» столь желанную победу в класико, но судья зафиксировал офсайд, а затем Фрэнк Кессиэ забил победный в уже добавленное время.

Видеоповтор во время трансляции вызывал вопросы относительно правильности фиксации положения вне игры, но этот разбор с наложением сетки все вопросы снимает – Асенсио был в офсайде.