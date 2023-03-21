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Детальный компьютерный анализ доказал: в моменте с голом в класико у Асенсио все-таки был офсайд🚩🚩🚩

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Подробный разбор с компьютерной графикой доказал это.

Гол Марко Асенсио за 10 минут до финального свистка мог принести «Реалу» столь желанную победу в класико, но судья зафиксировал офсайд, а затем Фрэнк Кессиэ забил победный в уже добавленное время.

Видеоповтор во время трансляции вызывал вопросы относительно правильности фиксации положения вне игры, но этот разбор с наложением сетки все вопросы снимает – Асенсио был в офсайде.

17 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Real_v_dushe
https://tgstat.ru/channel/@realmadridcdf/40463 Вы намеренно играете в идиотов и пытаетесь на других что-то говорить, суть претензии болельщиков Реала совершенно в другом моменте. А Вы делаете вид, что мы типа против левой вашей судейской картинки. Мы не против её разбора, просто эта картинка к офсайду не относится - вот, в чём вопрос. Вот эти вбросы левые бчкшников, они намеренно к сути наших претензий не относятся. Зачем нам обсуждать то, что не имеет отношения к сути нашего вопроса в этом моменте? Зачем разбирать компьютером вообще левую картинку и рассказывать, что якобы офсайд был?
Не прикидывайся умным, будь самим собой.
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Real_v_dushe
Ответ babalunga_357
Нечего других считать еще глупее фанатья Мадрида и пытаться тут кого-то разводить, как вы привыкли. В динамике эпизод смотрится, а не в удобном вам моменте. Выбрали кадр на котором асенсио в игре и пытаетесь тут изобразить дурачков. Моментом раньше кадр мы брать, конечно, не будем. Когда касание для паса действительно делалось
Я понял, что ваш чувак с компьютером, не планировал разбирать суть претензий и когда же был момент передачи Карвахаля, могли не утруждаться в написании своего поста, мне итак понятно, что вы неадекватны.
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babalunga_357
Ответ Real_v_dushe
https://tgstat.ru/channel/@realmadridcdf/40463 Вы намеренно играете в идиотов и пытаетесь на других что-то говорить, суть претензии болельщиков Реала совершенно в другом моменте. А Вы делаете вид, что мы типа против левой вашей судейской картинки. Мы не против её разбора, просто эта картинка к офсайду не относится - вот, в чём вопрос. Вот эти вбросы левые бчкшников, они намеренно к сути наших претензий не относятся. Зачем нам обсуждать то, что не имеет отношения к сути нашего вопроса в этом моменте? Зачем разбирать компьютером вообще левую картинку и рассказывать, что якобы офсайд был?
Нечего других считать еще глупее фанатья Мадрида и пытаться тут кого-то разводить, как вы привыкли. В динамике эпизод смотрится, а не в удобном вам моменте. Выбрали кадр на котором асенсио в игре и пытаетесь тут изобразить дурачков. Моментом раньше кадр мы брать, конечно, не будем. Когда касание для паса действительно делалось
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Real_v_dushe
Ответ Станислав Саганов-Коняев
Офсайд был, но самое интересное в этом моменте, что эта разница в расстоянии ничего не дала Асенсио, так как после приема мяча он двинулся назад и пробил. Камера с того места, где был боковой арбитр дала бы больше. На всех фото камера левее эпизода, отсюда и видимость явного офсайда. Была бы она правее этого было бы не видно
https://tgstat.ru/channel/@realmadridcdf/40463

Офсайда не было в том и дело
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Станислав Саганов-Коняев
Офсайд был, но самое интересное в этом моменте, что эта разница в расстоянии ничего не дала Асенсио, так как после приема мяча он двинулся назад и пробил. Камера с того места, где был боковой арбитр дала бы больше. На всех фото камера левее эпизода, отсюда и видимость явного офсайда. Была бы она правее этого было бы не видно
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Real_v_dushe
Ответ babalunga_357
Ну, а вообще, удивительно. Фанаты Мадрида это совершенно особенный тип людей. Тот тип, которому хватит наглости врать тебе прямо в глаза, при том, что все доказательства против него, и всем всё очевидно. А он и тебя ещё обвинит во лжи. Привыкли всех перекрикивать и желчью брызгать. Уверен, найдется куча, которая и здесь будет плеваться в решение арбитра
https://tgstat.ru/channel/@realmadridcdf/40463

Вы намеренно играете в идиотов и пытаетесь на других что-то говорить, суть претензии болельщиков Реала совершенно в другом моменте. А Вы делаете вид, что мы типа против левой вашей судейской картинки. Мы не против её разбора, просто эта картинка к офсайду не относится - вот, в чём вопрос. Вот эти вбросы левые бчкшников, они намеренно к сути наших претензий не относятся. Зачем нам обсуждать то, что не имеет отношения к сути нашего вопроса в этом моменте? Зачем разбирать компьютером вообще левую картинку и рассказывать, что якобы офсайд был?
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babalunga_357
Ну, а вообще, удивительно. Фанаты Мадрида это совершенно особенный тип людей. Тот тип, которому хватит наглости врать тебе прямо в глаза, при том, что все доказательства против него, и всем всё очевидно. А он и тебя ещё обвинит во лжи. Привыкли всех перекрикивать и желчью брызгать. Уверен, найдется куча, которая и здесь будет плеваться в решение арбитра
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Real_v_dushe
Фёдоров, зачем ты выкладываешь тут намеренно разбор второстепенного момента, который не является вообще сутью вопроса по голу Асенсио? Вопрос к судьям на ВАРе не к самому анализу стоп-кадра, а к тому, что они выбрали не момент передачи Карвахаля, т. е. не тот стоп-кадр. Момент офсайда считается тогда, когда мяч отрывается последним касанием от ноги пасующего и вот за 4 минуты на ВАРе не смогли точно его определить или намеренно не захотели. Это положение и этот стоп-кадр получен был с момента до того, как Карвахаль ударил по мячу.
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ЧИКО
Честно говоря мне лично не нравиться это правило ФИФА, пару сантиметров не должны считаться апсайдом, но пока эти правила существуют, доказано, что Асенсио был вне игры… с этим надо смириться…
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Real_v_dushe
Это анализ стоп-кадра не момента паса, а вот анализ в момент паса показывает, что офсайда никакого не было

https://tgstat.ru/channel/@realmadridcdf/40463
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babalunga_357
Ответ Yersin Beissembekov
Слово за Вами, Карло!
У нас есть сомнения по поводу компьютеров. Летим в Мадрид с подозрениями
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Игорь Климов
Даже с этими доказательствами Реал будет утверждать, что их засудили в этом матче против Барселоны)
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Ramal Ali
Какой вар какой компьютер ,без повтора там заметно был офсайд
+1
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Emin Aliev
неплохо макнули мадрид, специально выждали. Тебас горюет
+6
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Shumer
Даже без линии видно, что чуть дальше корпус у Асенсио , надо быть отбитым чтобы уже после такого повтора ныть что гол чистый.
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Экселлент
Ну и всё) думаю и до этого почти всем было понятно, что справедливое решение судей в данном эпизоде.
+6
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Yersin Beissembekov
Слово за Вами, Карло!
+2
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