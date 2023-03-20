😂😂😂 «Спасибо родителям за то, что они родились в Польше». Футболисты так достали польского арбитра, что он решил раздать желтые карточки всем, кто стоял рядом
Победитель по жизни.
Совершенно уморительный момент произошел в матче 25-го тура чемпионата Польши между «Шленском» и «Сталью».
Похоже, футболисты так утомили главного арбитра встречи, что тот решил раздать желтые карточки всем, кто попался на глаза. Зацепило даже Крыстяна Гетингера, который проходил мимо в неподходящий момент.
Первый.
Второй.
Третий.
Четвертый.
Польские болельщики были в восторге от этого момента.
💭 «Это выглядело очень смешно».
💭 «Это потрясающая лига, спасибо родителям за то, что они родились в Польше».
💭 «95 минута... Может быть, он помахал им рукой, чтобы они пошли домой? Хорошо, что это не немцы, потому что тогда ему пришлось бы объясниться».
💭 «Может он священник?».
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