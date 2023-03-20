Победитель по жизни.

Совершенно уморительный момент произошел в матче 25-го тура чемпионата Польши между «Шленском» и «Сталью».

Похоже, футболисты так утомили главного арбитра встречи, что тот решил раздать желтые карточки всем, кто попался на глаза. Зацепило даже Крыстяна Гетингера, который проходил мимо в неподходящий момент.

Первый.

Второй.

Третий.

Четвертый.

Польские болельщики были в восторге от этого момента.

💭 «Это выглядело очень смешно».

💭 «Это потрясающая лига, спасибо родителям за то, что они родились в Польше».

💭 «95 минута... Может быть, он помахал им рукой, чтобы они пошли домой? Хорошо, что это не немцы, потому что тогда ему пришлось бы объясниться».

💭 «Может он священник?».