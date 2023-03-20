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😂😂😂 «Спасибо родителям за то, что они родились в Польше». Футболисты так достали польского арбитра, что он решил раздать желтые карточки всем, кто стоял рядом

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Победитель по жизни.

Совершенно уморительный момент произошел в матче 25-го тура чемпионата Польши между «Шленском» и «Сталью».

Похоже, футболисты так утомили главного арбитра встречи, что тот решил раздать желтые карточки всем, кто попался на глаза. Зацепило даже Крыстяна Гетингера, который проходил мимо в неподходящий момент.

Первый.

Второй.

Третий.

Четвертый.

Польские болельщики были в восторге от этого момента.

💭 «Это выглядело очень смешно».

💭 «Это потрясающая лига, спасибо родителям за то, что они родились в Польше».

💭 «95 минута... Может быть, он помахал им рукой, чтобы они пошли домой? Хорошо, что это не немцы, потому что тогда ему пришлось бы объясниться».

💭 «Может он священник?».

2 комментария

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Sizt
Ответ TylerDurden
Если я ничего не путаю, то, в принципе, обращаться к арбитру может только капитан команды. И раз за разом мы всё равно видим, как толпа истериков, чуть ли нос к носу лезет к рефери. Давно уже пора всем такие успокоительные выписывать.
Путаете. У капитана нет права обращаться к арбитру. Ни у кого из футболистов нет права.
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TylerDurden
Если я ничего не путаю, то, в принципе, обращаться к арбитру может только капитан команды. И раз за разом мы всё равно видим, как толпа истериков, чуть ли нос к носу лезет к рефери. Давно уже пора всем такие успокоительные выписывать.
+1
0
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