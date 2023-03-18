В 2017 году Карлос Тевес решил перебраться из Аргентины в Китай и подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа».

После европейских завоеваний в Поднебесной легендарный форвард «Ювентуса» чувствовал себя более чем комфортно. Переезд в Шанхай сделал Карлоса самым высокооплачиваемым игроком в мире. За семь месяцев в новом клубе Тевес, как сообщается, заработал в общей сложности 32 миллиона фунтов стерлингов.

Но у болельщиков и тренерского штаба было слишком много претензий к аргентинцу.

Тевесу было тяжело адаптироваться в новой стране, он публично критиковал местный футбол и откровенно тосковал по родине. Кроме того, Карлос почти не играл. Болельщиков «Шанхай Шеньхуа» вывел из себя случай, когда якобы травмированного Тевеса заметили в Диснейленде во время матча его команды в чемпионате.

Главный тренер китайского клуба критиковал форму нападающего, жалуясь на лишний вес экс-игрока «Сити» и «Юнайтед».

Но самого Тевеса критика, кажется, совершенно не волновала! Свой опыт в чемпионате Поднебесной Карлос шуточно назвал «праздником». В одном из интервью форвард емко охарактеризовал свой шанхайский период карьеры:

«В Китае я был будто в семимесячном отпуске. Для тренера и президента «Шанхая» нормально критиковать меня, я и сам не знал, что я там делаю. Китайские футболисты не так квалифицированы от природы, как игроки из Южной Америки или Европы. Они не так хороши, как игроки, которые учились футболу с детства. Даже через 50 лет китайские футболисты не будут конкурентноспособными».

Вскоре Тевес вернулся в Аргентину, где вновь взял несколько трофеев в составе «Бока Хуниорс».

Вот бы всем отправиться в отпуск, за который каждый получит хотя бы несколько миллионов.