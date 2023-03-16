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Самые красивые стадионы мира не из ТОП-лиг: от 4-го дивизиона в Бразилии с ареной на 60 тысяч человек до 70-тысячника в региональной лиге Германии

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Настоящие жемчужины.

По всему миру разбросаны красивейшие арены, которые давно уже не собирают биток, а на своих полях принимают команды далеко не из высших дивизионов.

Мы собрали лучшие.

1. Стадион «Сан Никола». Клуб: «Бари» (серия Б). Вместимость: 58 270.

2. Стадион «Эстадио де Арруда». Клуб: «Санта Крус» (4 дивизион Бразилии). Вместимость: 60 044.

3. Стадион «Олимпиаштадион». Клуб: «Тюркгюджю Мюнхен» (региональная лига Германии). Вместимость: 69 250.

4. Стадион «Олимпийский». Клуб: «Сеул Э-лэнд» (вторая лига Кореи). Вместимость: 69 950.

5. Стадион «Эстадио Насьонал Манэ Гарринча». Клуб: принимает матчи 3 клубов региональной лиги Бразилии. Вместимость: 72 788.

6. Стадион «Рудольф Харбиг Штадион». Клуб: «Динамо» Дрезден (третья лига Германии). Вместимость: 32 066.

7. Стадион «Фолькспаркштадион». Клуб: «Гамбург» (вторая Бундеслига). Вместимость: 57 000.

7. Стадион «Стадион имени Фрица Вальтера». Клуб: «Кайзерслаутерн» (вторая Бундеслига). Вместимость: 49 780.

8. Стадион «Тиволи». Клуб: «Алемания» (региональная лига Германии). Вместимость: 31 026.

9. Стадион «ММ Арена». Клуб: «Ле Ман» (Лига 3 Франции). Вместимость: 25 000.

10. Стадион «Сан Филиппо». Клуб: «Мессина» (серия С). Вместимость: 38 722.

11. Стадион «Сидади-ди-Коимбра». Клуб: «Академика» (третья лига Португалии). Вместимость: 30 120.

12. Стадион «Хиллсборо». Клуб: «Шеффилд Уэнсдэй» (третья лига Англии). Вместимость: 39 732.

13. Стадион «Риасор». Клуб: «Депортиво» (третий дивизион Испании). Вместимость: 34 889.

14. Стадион «Национальный стадион». Клуб: «Стяуа» (Лига 1 Румынии). Вместимость: 31 254.

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