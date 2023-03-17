Гаспачо
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😱😱😱Вратарю «Севильи» снова досталось: месяц назад прямо на поле на него напал болельщик, а теперь фанаты «Фенербахче» разбили ему голову👊🏻

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Марко Дмитрович Марко Дмитрович
Футбол Футбол

«Везунчик» просто.

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Севилья» минимально уступила в гостях «Фенербахче» со счетом 0:1, но прошла в четвертьфинал благодаря победе в первом матче 2:0.

В начале второго тайма с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в вратаря «Севильи» Марко Дмитровича прилетели зажигалка и увесистый фонарик. Сербу оказали помощь и наклеили пластырь на голову.

Разумеется, он тут же стал мемом.

Интересно, что Дмитрович второй раз за последний месяц становится жертвой болельщиков. 23 февраля «Севилья» в Эйндховене проиграла ПСВ 0:2, но благодаря победе в первом матче 3:0 прошла дальше. За несколько минут до финального свистка фанат хозяев выбежал на поле и напал на вратаря.

Видео, снятое с расстояния, рассказало достаточно об истории, но некоторые избранные фотографии из AP действительно передали эмоции момента:

Болельщик ПСВ атакует вратаря «Севильи» Марко Дмитровича во время ответного футбольного матча плей-офф Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды, в четверг, 23 февраля 2023 года. «Севилья» выиграла по сумме двух матчей со счетом 3:2. (AP Photo/Питер Деджонг)
Болельщик ПСВ бьет голкипера «Севильи» Марко Дмитровича по лицу во время ответного футбольного матча плей-офф Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды, в четверг, 23 февраля 2023 года. «Севилья» выиграла со счетом 3–2. по совокупности. (AP Photo/Питер Деджонг)

После пропущенного в голову Марко повалил парня на землю и скрутил его.

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович (вверху) отталкивает болельщика ПСВ после удара кулаком по лицу во время ответного футбольного матча плей-офф Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды, четверг, 23 февраля. 2023. «Севилья» выиграла по сумме двух матчей со счетом 3:2. (AP Photo/Питер Деджонг)
Болельщик ПСВ на земле нападает на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича во время ответного футбольного матча плей-офф Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды, четверг, 23 февраля 2023 г. «Севилья» выиграла 3 -2 по сумме. (AP Photo/Питер Деджонг)

4 комментария

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Я и моя собака
Ну Кьеза и нахал))
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Kanonir152
Отличный проход открытого гарда.
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Сын маминой подруги
Для чего ж тогда и растут кокосовые орехи, если в лесу нет обезьян, которые бы могли запустить орехом в чью-нибудь голову? Нет, я спрашиваю вас, для чего же нужны путешественники, если некому стукать их кокосовыми орехами по голове? Я уже и не помню, когда это я в последний раз попала орехом в бритую красную голову приезжего незнакомца… Так приятно было целиться в эту голую макушку! (с)
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fellx
Прицелитьмя удобно просто. Самый яркий на поле)
+2
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