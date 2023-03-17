«Везунчик» просто.

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Севилья» минимально уступила в гостях «Фенербахче» со счетом 0:1, но прошла в четвертьфинал благодаря победе в первом матче 2:0.

В начале второго тайма с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в вратаря «Севильи» Марко Дмитровича прилетели зажигалка и увесистый фонарик. Сербу оказали помощь и наклеили пластырь на голову.

Разумеется, он тут же стал мемом.

Интересно, что Дмитрович второй раз за последний месяц становится жертвой болельщиков. 23 февраля «Севилья» в Эйндховене проиграла ПСВ 0:2, но благодаря победе в первом матче 3:0 прошла дальше. За несколько минут до финального свистка фанат хозяев выбежал на поле и напал на вратаря.

Видео, снятое с расстояния, рассказало достаточно об истории, но некоторые избранные фотографии из AP действительно передали эмоции момента:

После пропущенного в голову Марко повалил парня на землю и скрутил его.