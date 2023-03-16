Отличился не там, где надо.

Перед матчем лидеров чемпионата Венгрии «МТК» и «Диошдьером» случился крайне неприятный эпизод. Мяч с центра поля доверили разыграть имениннику, которого привел на футбол старший брат.

Паренек, очень умело ведя мяч, сразу же побежал в сторону ворот и дважды попробовал забить вратарю соперников – заплакал мальчик уже на руках у брата😔

Жомбору 20 лет, до этого сезона венгр выступал за вторую команду «Ювентуса».

История закончилась тем, что Шенко отгрузили 4 мяча, а команда его проиграла 2:4. Правда некоторые болельщики мечтают, чтобы мальчик вырос и забил ему самостоятельно в официальном матче.