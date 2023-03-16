Девушка оказалась моралисткой.

Альвина Царенко, объяснила, что не разрешает полузащитнику сборной Словении Беньямину Вербичу, в 2022 году перешедшему из киевского «Динамо» в «Панатинаикос», видеться с их общим сыном, потому что ей не нравится образ жизни Вербича. Девушка опубликовала в соцсетях фото (показать их мы не можем из этических соображений, но друг говорит, что гугл помнит все), на которых футболист якобы запечатлен в ванной вместе с трансгендерной женщиной, но позже они пропали из ее профиля.

«Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12 марта, после матча с «Атромиросом». Он был там с трансгендером из Словении, который остановился в квартире Вербича. Беньямин хотел встретиться со своим сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни», – написала Царенко.

Сам Беньямин Вербич обвинил бывшую девушку во лжи после заявлений о его романе с трансгендером. По словам футболиста, снимки отредактированы с помощью фотошопа с целью повлиять на решение суда об опеке над их ребенком.

«Прошу прощения, что беспокою вас всем этим мусором от мисс Альвины Царенко, но я чувствую, что должен сделать это, ведь вся эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие при решении об опеке над моим сыном.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с еще двумя трансгендерами. На этот раз это были моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении. Если бы все это не угрожало психике моего сына, я назвал бы это низкосортной комедией.

Альвина понесет ответственность за свою клевету, которая является для нее своего рода местью. Знайте, что, кроме ее очевидных «качеств», Альвина Царенко еще и патологическая лгунья», – написал Вербич в инстаграме.

Альвина Царенко - украинская модель , известная своими съемками для Playboy. Летом 2021 года она родила Вербичу сына.

Вскоре после отъезда футболиста в Грецию, Альвина заявила о романе с футболистом «Панатинаикоса», но имя его так и не назвала.