Осторожно, есть риск проплакаться.

В рамках программы АПЛ «Fan Mail» Джордан Пикфорд исполнил мечту маленького мальчика.

За свою жизнь восьмилетний Харри пережил очень много печальных событий. В 5 лет у парня обнаружили опухоль в мозгу. Ему провели операцию, но полностью все удалить не смогли. Вскоре болезнь вернулась и пришлось проводить долгий курс химиотерапии. Пока Харри лежал в больнице, у него умер отец. Парнишка не смог с ним попрощаться, так как покидать больницу было нельзя.

Однако Харри прошел через все эти страшные дни с улыбкой на лице, подбадривая всю семью и не вылезая из футболки Джордана Пикфорда.

Маленький Харри горячий поклонник «Эвертона» и, особенно, Джордана Пикфорда. Он и сам мечтает стать вратарем. Когда 8-летнего мальчика спросили, сколько времени он болеет за клуб, он ответил: «8 лет». А потом прибавил, что «ненавидит «Ливерпуль».

Юный фанат не знал, что встретит своего героя: его привели в медицинский кабинет базы «ирисок» и сказали, что ему предстоит сделать несколько упражнений, как в больнице, и его будут снимать.

Когда в комнату зашел Пикфорд, Харри просто не мог выдавить из себя ни слова, а после не смог сдержать слезы от восторга.

Джордан и маленький болельщик вместе потренировались у ворот на поле, а после к ним присоединились и другие игроки «Эвертона»: Демерэй Грэй, Конор Коуди, Джеймс Тарковски, Доминик Кэлверт-Льюинн и Алекс Ивоби. Футболисты тоже провели немного времени с Харри и ответили на его вопросы.

Этот день Харри точно запомнит на всю жизнь.