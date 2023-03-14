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Кроос-младший, братья Беллингемы и подрастающий Мбаппе из «ПСЖ»: собрали самых известных братьев мирового футбола👨‍👦

Люка Эрнандес Люка Эрнандес
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Милан Милан
Бавария Бавария
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Гранит Джака Гранит Джака
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Барселона Барселона
Арсенал Арсенал
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Байер Байер
Свен Бендер Свен Бендер
Футбол Футбол

Есть даже те, что играют за разные сборные.

1. Люка и Тео Эрнандесы

2. Братья Мбаппе могут уже скоро сыграть в основе «ПСЖ»

3. Младший брат Тони Крооса завершил карьеру раньше полузащитника «Реала» и уже трудится тренером в «Унионе»

4. Братья Алькантары - оба выпускники академии «Барселоны. Пока Тиаго борется с травмами в «Ливерпуле», Алькантара-младший уже укатил в Катар завершать карьеру.

4. Старший Азар тоже в скором времени может поехать в сторону богатых клубов с Аравийского полуострова, да и у Торгана дела не очень - этой зимой поехал в ПСВ перезапускать карьеру.

5. У брата Начо изначально было намного больше шансов заиграть в «Реале». Алекс капитанил в дубле «Реала» и мог стать мегазвездой, но не захотел сидеть на скамейке. Алекс провел в основе «Мадрида» всего минуту – и в 2013-м покинул клуб, чтобы в дальнейшем побывать в Англии и Хорватии, а в конце концов оказаться в «Кадисе».

6. Что «Реал», что «Ливерпуль» ради трансфера старшего брата готовы подписать и младшенького Джоба (впрочем, как и всех остальных членов семьи), но пока переговоры еще идут.

7. Братья Джака Гранит и Таулянт (старший) играют за разные сборные. Они встретились в составах противоборствующих команд в матче Албания — Швейцария на чемпионате Европы 2016 года. Впервые за всю историю чемпионата родные братья сыграли друг против друга. Мать обоих игроков присутствовала на стадионе и надела футболку, сочетающую албанский и швейцарский флаги.

8. А вот Джордан и Андре Айю играют за одную сборную - Ганы. И оба выступают в АПЛ.

9. Ларс и Свен Бендеры занимают особое место в этом списке. Просто помтому что мы не смогли понять кто есть кто на этом фото.

10. Тэмми и Тимми Абрахамы не близнецы, но отличить тоже проблематично.

11. А вот братья Лонгстаффы из «Ньюкасла» легко различимы хотя бы по цвету волос.

12. Пока Лукаку-старший все еще ищет себя после того самого интервью в Англии, его младший брат нашел пристанище в Испании - защитник подписал контракт с «Понферрадиной».

12. Братья Милинковичи-Савичи - Ваня и Сергей.

Может мы кого-то забыли? Будем рады увидеть пополнение списка в комментариях к посту.

5 комментариев

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alim_liver_kz
Помню Ларс и Свена Бендер, такие надежды подавали, эх...
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Матвей Бондарев
Ну Джоб Беллингем неплохой игрок, конечно, не такой вундеркинд, как его брат, но лет через 5 сможет быть основным игроком любого клуба из большой пятёрки в АПЛ. Кроосы похожи максимально прям, почти как близнецы.
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СД18
А где Тюрамы?
+3
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+3
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begadurdyyev@icloud.com
Иньяки и Нико Уильямс ???
+3
0
+3
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ВадимВ
Где Березуцкие?
+3
-1
+2
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