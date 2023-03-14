Есть даже те, что играют за разные сборные.

1. Люка и Тео Эрнандесы

2. Братья Мбаппе могут уже скоро сыграть в основе «ПСЖ»

3. Младший брат Тони Крооса завершил карьеру раньше полузащитника «Реала» и уже трудится тренером в «Унионе»

4. Братья Алькантары - оба выпускники академии «Барселоны. Пока Тиаго борется с травмами в «Ливерпуле», Алькантара-младший уже укатил в Катар завершать карьеру.

4. Старший Азар тоже в скором времени может поехать в сторону богатых клубов с Аравийского полуострова, да и у Торгана дела не очень - этой зимой поехал в ПСВ перезапускать карьеру.

5. У брата Начо изначально было намного больше шансов заиграть в «Реале». Алекс капитанил в дубле «Реала» и мог стать мегазвездой, но не захотел сидеть на скамейке. Алекс провел в основе «Мадрида» всего минуту – и в 2013-м покинул клуб, чтобы в дальнейшем побывать в Англии и Хорватии, а в конце концов оказаться в «Кадисе».

6. Что «Реал», что «Ливерпуль» ради трансфера старшего брата готовы подписать и младшенького Джоба (впрочем, как и всех остальных членов семьи), но пока переговоры еще идут.

7. Братья Джака Гранит и Таулянт (старший) играют за разные сборные. Они встретились в составах противоборствующих команд в матче Албания — Швейцария на чемпионате Европы 2016 года. Впервые за всю историю чемпионата родные братья сыграли друг против друга. Мать обоих игроков присутствовала на стадионе и надела футболку, сочетающую албанский и швейцарский флаги.

8. А вот Джордан и Андре Айю играют за одную сборную - Ганы. И оба выступают в АПЛ.

9. Ларс и Свен Бендеры занимают особое место в этом списке. Просто помтому что мы не смогли понять кто есть кто на этом фото.

10. Тэмми и Тимми Абрахамы не близнецы, но отличить тоже проблематично.

11. А вот братья Лонгстаффы из «Ньюкасла» легко различимы хотя бы по цвету волос.

12. Пока Лукаку-старший все еще ищет себя после того самого интервью в Англии, его младший брат нашел пристанище в Испании - защитник подписал контракт с «Понферрадиной».

12. Братья Милинковичи-Савичи - Ваня и Сергей.

Может мы кого-то забыли? Будем рады увидеть пополнение списка в комментариях к посту.