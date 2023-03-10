В матче против «Аугсбурга» в 24-м туре Бундеслиги Юлиан Нагельсманн наконец решил прибегнуть к ротации. В стартовом составе «Баварии» появились Мане, Гнабри, Сане и Канселу, которые игру против «ПСЖ» начали со скамейки запасных.

План тренера сработал отлично. Канселу забил зрелищный гол и отдал ассист, Сане поразил ворота соперника и сделал голевую передачу, но настоящую магию футбола показал Мане.

Садьо едва восстановился после травмы, из-за которой пропустил чемпионат мира. Сенегалец появился в стартовом составе «Баварии» впервые с ноября прошлого года и сразу устроил шоу.

Мане отдал Павару ассист ударом через себя!

Произведение искусства лучше рассмотреть с разных ракурсов.

Мяч прилетел точно к Павару, француз расстрелял ворота «Аугсбурга» с близкого расстояния:

Мюнхенцы разгромили соседа из «Баварии» со счетом 5:3. Приятно видеть Мане в топовой форме!