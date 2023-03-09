10 комментариев

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ТОП-15 самых красивых девушек - ведущих спортивных новостей в мире: выберем лучшую?

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Россиянок в список не включали.

Ниже приведен список 15 самых горячих ведущих спортивных новостей в мире. Голосуйте за лучшую, оставляя свое мнение в комментариях, а результаты подведем позже.

1. Мелисса Терио – M6, Франция

Нет никаких сомнений в том, что Мелисса Терио занимает первое место в списке самых горячих ведущих новостей в мире. Мелисса идеально вписывается в известное выражение, о том, что Франция и ее красота вечны.

Мелисса, французская журналистка, работает на канале M6 во Франции в качестве ведущей новостей. Она получила степень магистра аудиовизуальной журналистики в Институте коммуникаций и медиа.

Ранее Мелисса неоднократно признавалась самой сексуальной ведущей новостей в мире. Мелисса основала благотворительную организацию «La Rose» вместе с пятью другими журналистами, которая помогает в образовании девочек в партнерстве с ЮНИСЕФ.

2. Эбби Филлип

Эбби Филлип — американская журналистка, корреспондент Белого дома и ведущая по выходным в сети CNN. Ранее она работала в таких ведущих СМИ, как Washington Post, ABC News и Politico.

Ведущая получила признание за освещение выборных компаний. Эбби начала свою карьеру в области журналистики более десяти лет назад. Она также освещала крупные национальные события, такие как стрельба в церкви в Южной Каролине и теракт в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

3. Джорджи Томпсон – Sky Sports

Джорджи Томпсон в 1999 году окончила факультет радиожурналистики в Университете Лидса.

Она освещала почти все важные спортивные события для сети, включая Открытый чемпионат США по теннису, Гран-при А1, Гран-при Мастерс, Кубок мира по спидвею, Кубок Америки и Уимблдонский турнир 2011 года.

4. Алессандра Вильегас – Telemundo Mexico

Алессандра Вильегас - не только венесуэльская телеведущая, но и известная личность в социальных сетях, а также актриса. Она ведет шоу в Telemundo Mexico и известна своим превосходным чувством стиля.

Она активна на сайте социальной сети YouTube со своим собственным каналом, где она загружает свои видео об уроках макияжа, влогах и кредитах на хостинг. Она является владельцем компании VJ collections, которая продает ремни, сумки, солнцезащитные очки и т. д. Вы можете следить за ней в Твиттере - @alessandraville.

Алессандра родилась и выросла в Каракасе, Венесуэла. Она закончила обучение по связям с общественностью в Broward College. 

5. Брук Болдуин – CNN

Брук Болдуин работает на CNN, одном из самых престижных новостных каналов США. Болдуин родилась в Джорджии. Она получила степень бакалавра испанского языка в Университете Северной Каролины. Позже она прошла курс журналистики в Hussman School of Journalism and Media.

6. Мегин Келли – Fox News, NBC News

Мегин Келли занималась карьерой юриста в течение 9 лет, прежде чем решила переключиться на ведение новостей.

Она работала на Fox News в качестве ведущей ток-шоу в течение 13 лет - с 2004 по 2017 год и присоединилась к NBC News в 2017 году. Она активна в социальных сетях, где она делится своими видео и фотографиями. 

Попала в опубликованный журналом TIME список 100 самых влиятельных людей мира.

7. Сьюзан Ли – CNBC, Fox Business

Сьюзан Ли в настоящее время является ведущей новостей в сети Fox. Она начала свою карьеру на канале CBC, а позже присоединилась к Bloomberg, где вела новостное шоу под названием «Первый шаг со Сьюзан Ли». В 2012 году ее шоу было признано лучшей новостной программой на азиатской телевизионной премии. Позже она присоединилась к каналу деловых новостей CNBC и была соведущей программы Asia Squak Box.

Сьюзан Ли родилась в Китае, но выросла в Канаде, где получила степень по экономике в Университете Торонто. 

8. Эбби Хантсман – Fox News

Американская журналистка и телеведущая Эбби Хантсман стала известной как ведущая на MSNBC и NBC News. Позже она присоединилась к каналу Fox News и стала репортером. Она также является соведущей ежедневной программы утренних новостей Fox & Friends Weekend.

Эбби — очень талантливый и опытный репортер. Она начала свою карьеру, когда ей было всего 16 лет. Считается одной из самых известных личностей в американских СМИ.

9. Анна Коойман – Fox News

Анна Куиман — одна из 15 самых горячих ведущих новостей, которая работала ведущей и репортером на канале Fox News (FNC). Анна была соведущей программы выходного дня FOX & Friends. Раньше она освещала здоровье и физическую форму, а также общие отчеты о заданиях для FNC.

В 2016 году она ушла из Fox News и вместе с мужем переехала в Австралию. Там она начала свой онлайн-бизнес по фитнесу Strong Sexy Mammas в Австралии. В настоящее время Анна работает в австралийской сети Network Ten.

10. Кимберли Гилфойл – Fox News

Кимберли Гилфойл, ведущая новостей на канале Fox News, является одной из самых популярных ведущих из Америки. Она работала советником Дональда Трампа, 45-го президента США, но затем покинула Fox News в 2017 году.

Она была девушкой Дональда Трампа-младшего, старшего ребенка Дональда Трампа с 2018 года.

В 1994 году она получила степень доктора права на юридическом факультете Университета Сан-Франциско.

11. Гида Фахри – Аль-Джазира

Гида Фахри — ливанско-британская журналистка, работающая ведущей англоязычного новостного канала Al Jazeera. В 2010 году она вела отмеченную наградами документальную программу Witness.

Она получила степень магистра в области исследований Ближнего и Среднего Востока в Лондонском университете в 1996 году. Гида Фахри начала свою карьеру в качестве медиа-восточного аналитика для CNN. В 2013 году рейтинг Arabian Business Power 500 назвал ее одним из самых влиятельных представительниц арабского мира.

12. Дженна Ли – Fox News

Дженнифер Ли была телеведущей на новостном канале Fox. Ли начала свою карьеру в качестве внештатного репортера в местной газете Сан-Франциско, а затем присоединилась к Fox News.

 В 2005 году она окончила Высшую школу журналистики Колумбийского университета со степенью магистра.

13. Джиджи Стоун Вудс – Новости NBC

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Джиджи работала ведущей и сопродюсером на Bloomberg TV. В настоящее время она работает с новостным каналом NBC.

14. Анджела Рай – ESPN

Анджела Рай является не только специальным корреспондентом ESPN, но и генеральным директором базирующейся в Вашингтоне фирмы по политической защите IMPACT Strategies. Рай делает проект о спорте под названием ESPN Black History Always.

Ранее Рай работала политическим обозревателем на многонациональном кабельном новостном канале CNN, однако компания уволила ее незадолго до президентских выборов в США в 2020 году. Она появлялась в эфире многих ведущих СМИ, таких как HuffPost Live, TV One и BET.

15. Робин Мид – HLN TV

Robin Meade signs off after HLN's last broadcast | CNN Business

Робин Мид, безусловно, одна из самых горячих ведущих в индустрии новостей на сегодняшний день, Бывшая Мисс Огайо также заняла второе место в конкурсе Мисс Америка. В настоящее время она работает ведущей в шоу «Утренний экспресс», которое транслируется по телевидению HLN.

На самом деле она также выпустила пару музыкальных альбомов, за которые получила региональную премию «Эмми». В 1991 году она закончила факультет радио и телевидения в Университете Мэлоун и Университете Эшленд.

Бонус. Дилетта Леотта

Сейчас ей 28 лет. Она начала работать на итальянском телевидении в 2010 году. В возрасте 15 лет она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Муретто-2006», а три года спустя появилась на конкурсе «Мисс Италия-2009», но выбыла на этапе отбора.

Дилетта начала вести футбольные программы в 2016 году. Зрители и футболисты отмечают, что смотреть передачи с их участием гораздо интереснее.

В настоящее время Леотта представляет трансляции Серии А для DAZN. Ранее она представляла игры Серии B на Sky Sport с Джанлукой Ди Марцио и Лукой Маркегиани. С апреля по август 2018 года Леотта работала вместе с Аидой Йеспика в качестве ведущей программы 105 Take Away на Radio 105 Network.

10 комментариев

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Павел Широков
Вильегас! Но только потому, что Дилетта вне конкурса!!!
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бастдост
Ольга Петрикова
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jonikmus
Автор на фото 13 Джиджи Хадид и ее сестра Белла,к спорту и журналистике никакого отношения не имеющие
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Мерседес-Бендзь
Никого красивше Софы Тартаковой.
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amra73
№11
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IronTankograd
Ну тут всё просто, выиграет та, у которой в интернете найдут более откровенные либо слитые фото. Поэтому Леотта идёт бонусом, а не претендентом))
0
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zukarello
Бонус!
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Дрю2
#1
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banchik1
Криштиану: самый красивый - Морган.
0
-2
-2
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Viacheslav Ivanov
Алессандра Вильегас
+1
0
+1
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