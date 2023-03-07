«Бавария» долгие годы прославляет родной Мюнхен на мировой арене, но в городе на юге Германии есть еще один, более скромный клуб – «Мюнхен-1860».

Как и у любых команд, базирующихся в одном городе, отношения между «Баварией» и «Мюнхеном-1860» непростые. «Львы» дважды брали Кубок Германии и один раз становились чемпионами страны. Но со временем успехи Рекордмайстера ощутимо перевесили достижения «шестидесятников», которые сейчас болтаются в середине турнирной таблицы третьей лиги Германии.

Однако разница спортивных и финансовых возможностей команд не сбавляет градус напряжения между поклонниками двух клубов из столицы Баварии. По информации издания L'Equipe, болельщики «Мюнхена-1860» собираются с трибун «Альянц Арены» оказать поддержку игрокам «ПСЖ», которые 8 марта поборются с «Баварией» за выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Подопечным Гальтье дополнительная поддержка пригодится. Выезд в Мюнхен сам по себе будет непростым, а ведь парижанам нужно будет отыгрываться. Ситуацию могут осложнить еще и забастовки во Франции, из-за которых болельщикам «ПСЖ» будет тяжелее добраться до Германии.

Ну а поклонникам «шестидесятников» стены «Альянц Арены» знакомы неплохо. «Мюнхен-1860» делил с «Баварией» стадион до тех пор, пока Рекордмайстер не приобрел долю «львов» с правом обратного выкупа. Такое решение руководства «Баварии» спасло «шестидесятников» от банкротства и исчезновения.

Интересно, поможет ли «ПСЖ» поддержка от фанатов заклятого соперника «Баварии»?