Все находящиеся в кадре не пострадали.

Матч лидера АПЛ «Арсенала» против «Борнмута» пошел не по плану уже с первой минуты. Филип Биллинг открыл счет в матче, на 57-й минуте Маркос Сенеси увеличил преимущество до двух мячей. Спустя пять минут Томас Парти отквитал один гол.

На 69-й минуте Микель Артета сделал замену, которая перевернула матч − вместо Эмила Смита-Роу вышел Рис Нелсон. Англичанин сперва через минуту после выхода на поле отдал голевую передачу на Бена Уайта, а на седьмой добавленной ко второму тайму времени забил победный мяч.

Легенда «Арсенала» Иан Райт наблюдал за матчем в компании Гари Линекера и Дэнни Мерфи. Когда Нелсон отправил победный мяч в сетку, Райт взорвался: начал громко кричать, бегать по комнате и кататься по дивану. Все происходящее заснял Линекер.

«Райти, могу ли я тебя побеспокоить на пару слов», − спросил эксперт BBC. Но Райт смог только крикнуть: »Я люблю тебя, Рис». В комнате пошутили, что этот гол может отменить VAR, но Иана уже было не остановить.

А как вы отреагировали на победный гол Нелсона? Пишите в комментариях.