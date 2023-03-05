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🤪 Нелсон в добавленное время принес «Арсеналу» победу. Легенда «Арсенала» Райт чуть не сошел с ума

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Рис Нелсон Рис Нелсон
Иан Райт
Гари Линекер Гари Линекер
Дэнни Мерфи Дэнни Мерфи
Футбол Футбол

Все находящиеся в кадре не пострадали.

Матч лидера АПЛ «Арсенала» против «Борнмута» пошел не по плану уже с первой минуты. Филип Биллинг открыл счет в матче, на 57-й минуте Маркос Сенеси увеличил преимущество до двух мячей. Спустя пять минут Томас Парти отквитал один гол.

На 69-й минуте Микель Артета сделал замену, которая перевернула матч − вместо Эмила Смита-Роу вышел Рис Нелсон. Англичанин сперва через минуту после выхода на поле отдал голевую передачу на Бена Уайта, а на седьмой добавленной ко второму тайму времени забил победный мяч.

Легенда «Арсенала» Иан Райт наблюдал за матчем в компании Гари Линекера и Дэнни Мерфи. Когда Нелсон отправил победный мяч в сетку, Райт взорвался: начал громко кричать, бегать по комнате и кататься по дивану. Все происходящее заснял Линекер.

«Райти, могу ли я тебя побеспокоить на пару слов», − спросил эксперт BBC. Но Райт смог только крикнуть: »Я люблю тебя, Рис». В комнате пошутили, что этот гол может отменить VAR, но Иана уже было не остановить.

А как вы отреагировали на победный гол Нелсона? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Rojo Crio
Да я сам на полу валялся)
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moldfan
Любой болельщик футбола хоть раз в жизни себя так ощущал и хорошо понимает Райта.
+3
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Vít K
Орал не меньше)
+3
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Konstar
Сегодня все мы были немного Иан Райт
+8
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