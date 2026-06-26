Нидерланды выиграли группу F и сыграют с Марокко в 1/16 финала, Япония встретится с Бразилией. Швеция вышла с 3-й строчки, Тунис вылетел
Нидерланды и Япония вышли в плей-офф с первых двух мест в группе F.
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 заняла первое место в группе F, набрав 7 очков за три матча.
В 1/16 финала команда Роналда Кумана встретится со сборной Марокко.
Со второго места в плей-офф вышла Япония, набравшая 5 баллов. Азиатской сборной предстоит сыграть с Бразилией.
Швеция расположилась на третьем месте, заработав 4 очка, и тоже сыграет в 1/16 финала. Тунис не набрал ни одного очка и покинул турнир.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура27131 голос
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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