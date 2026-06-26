Нидерланды и Япония вышли в плей-офф с первых двух мест в группе F.

Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 заняла первое место в группе F, набрав 7 очков за три матча.

В 1/16 финала команда Роналда Кумана встретится со сборной Марокко .

Со второго места в плей-офф вышла Япония , набравшая 5 баллов. Азиатской сборной предстоит сыграть с Бразилией.

Швеция расположилась на третьем месте, заработав 4 очка, и тоже сыграет в 1/16 финала. Тунис не набрал ни одного очка и покинул турнир.