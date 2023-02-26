🧨🧨 🧨 20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»
Сильно обиделся на португальца!
Популярный видеоблогер Хасбик выложил в Твиттере фото с Криштиану Роналду, подписав его:
«Месси все еще лучше».
Пусть вас не удивляет подобное заявление, пару месяцев назад Хасбик сказал:
«Криштиану Роналду? Я более известен, чем он. Единственное, что он делает во время матча — это носится с мячом. Мне наплевать на Роналду».
Похоже, что дагестанец серьезно обиделся. Кстати, это не все.
«Холанд тоже лучше».
«Некоторые люди просто хотят видеть, как горит мир».
Согласны с Хасбиком?
Пользователи sports - "Наверное теперь новостей о Роналду будет меньше."
Sports - "Кто-то перднул рядом с португальцем! Новость дня!"