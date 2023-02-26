Гаспачо
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🧨🧨 🧨 20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»

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Сильно обиделся на португальца!

Популярный видеоблогер Хасбик выложил в Твиттере фото с Криштиану Роналду, подписав его:

«Месси все еще лучше».

Пусть вас не удивляет подобное заявление, пару месяцев назад Хасбик сказал:

«Криштиану Роналду? Я более известен, чем он. Единственное, что он делает во время матча — это носится с мячом. Мне наплевать на Роналду».

Похоже, что дагестанец серьезно обиделся. Кстати, это не все.

«Холанд тоже лучше».

«Некоторые люди просто хотят видеть, как горит мир».

Согласны с Хасбиком?

3 комментария

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Antuanych
Криштиану уезжает в Саудовскую Аравию.
Пользователи sports - "Наверное теперь новостей о Роналду будет меньше."
Sports - "Кто-то перднул рядом с португальцем! Новость дня!"
+1
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0
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Hella black
Бомба честно говоря ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SlaYeR
какая спортивная новость.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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