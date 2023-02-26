Сильно обиделся на португальца!

Популярный видеоблогер Хасбик выложил в Твиттере фото с Криштиану Роналду, подписав его:

«Месси все еще лучше».

Пусть вас не удивляет подобное заявление, пару месяцев назад Хасбик сказал:

«Криштиану Роналду? Я более известен, чем он. Единственное, что он делает во время матча — это носится с мячом. Мне наплевать на Роналду».

Похоже, что дагестанец серьезно обиделся. Кстати, это не все.

«Холанд тоже лучше».

«Некоторые люди просто хотят видеть, как горит мир».

Согласны с Хасбиком?