В 23-м туре Ла Лиги состоялось мадридское дерби. Одним из главных героев, как обычно, стал Диего Симеоне.

Матч с «Реалом» стал для аргентинца 425-м в Ла Лиге у руля «Атлетико». Таким образом, Симеоне побил рекорд по играм во главе одного клуба испанского первенства. Видимо, в столь значимый для себя день Диего решил выглядеть ярче обычного.

В добавленное к первому тайму время тренер странно отреагировал на игровой эпизод. Симеоне резко упал на газон и столь же быстро поднялся на ноги:

На 64-й минуте низкий Корреа в борьбе толкнул высокого Рюдигера локтем в грудь, Антонио не стал мешкать и тут же рухнул. Анхель получил прямую красную. У игроков приличная разница в росте – почти 20 сантиметров. Симеоне наглядно ее продемонстрировал:

После удаления Корреа «Атлетико» вышел вперед, но на 85-й минуте 18-летний Родригес сравнял счет. Определить победителя команды не смогли, зато перформанс Симеоне фанаты будут помнить еще долго.

Кажется, нас ждет лавина мемов с тренером «Атлетико».