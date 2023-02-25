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📸 Симеоне устроил шоу в мадридском дерби. Диего повалялся на газоне и красочно отреагировал на удаление Корреа

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В 23-м туре Ла Лиги состоялось мадридское дерби. Одним из главных героев, как обычно, стал Диего Симеоне.

Матч с «Реалом» стал для аргентинца 425-м в Ла Лиге у руля «Атлетико». Таким образом, Симеоне побил рекорд по играм во главе одного клуба испанского первенства. Видимо, в столь значимый для себя день Диего решил выглядеть ярче обычного.

В добавленное к первому тайму время тренер странно отреагировал на игровой эпизод. Симеоне резко упал на газон и столь же быстро поднялся на ноги:

На 64-й минуте низкий Корреа в борьбе толкнул высокого Рюдигера локтем в грудь, Антонио не стал мешкать и тут же рухнул. Анхель получил прямую красную. У игроков приличная разница в росте – почти 20 сантиметров. Симеоне наглядно ее продемонстрировал:

После удаления Корреа «Атлетико» вышел вперед, но на 85-й минуте 18-летний Родригес сравнял счет. Определить победителя команды не смогли, зато перформанс Симеоне фанаты будут помнить еще долго.

Кажется, нас ждет лавина мемов с тренером «Атлетико».

4 комментария

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Ivang King
Ответ Igor Ivanov
Вот честно, зачем такие картинные падения? (это в адрес Рюдигера) И рефери за такое с красной - ну, прям, перебор. Ну не по лицу заехал же, да и ВАР есть в конце концов. После такого и смотреть игру дальше противно. /болею за Реал/
Плохо болеешь, раз болельщик, то как минимум должен разбираться в футболе, это явное не спортивное и грубое нарушение, даже за удар по ноге удаляют, вспомнить даже удаление игрока юве на рамосе, даже в регби это нарушение когда игрок без мяча
0
-3
-3
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Сергей Добрынин
Ответ Igor Ivanov
Вот честно, зачем такие картинные падения? (это в адрес Рюдигера) И рефери за такое с красной - ну, прям, перебор. Ну не по лицу заехал же, да и ВАР есть в конце концов. После такого и смотреть игру дальше противно. /болею за Реал/
А , надо обязательно по лицу бить ? , ладно
+4
-2
+2
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Igor Ivanov
Вот честно, зачем такие картинные падения? (это в адрес Рюдигера)
И рефери за такое с красной - ну, прям, перебор. Ну не по лицу заехал же, да и ВАР есть в конце концов. После такого и смотреть игру дальше противно.
/болею за Реал/
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
мерзкий позорный автобусник
0
-4
-4
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