Гаспачо
Блог

🎥 Пилот во время полета объявил пассажирам, что Аргентина выиграла ЧМ. Видео вновь стало вирусным

ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Барселона Барселона
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Лионель Скалони Лионель Скалони
Родриго Де Поль Родриго Де Поль
Леандро Паредес Леандро Паредес
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Футбол Футбол

18 декабря 2022 внимание всех поклонников футбола было направлено на Катар, где проходил финал чемпионата мира – Аргентина билась с Францией.

Но не всем болельщикам удалось посмотреть тот драматичный матч. Группа аргентинцев узнала о победе своей сборной в полете на борту самолета.

Пилот по громкой связи объявил, что Аргентина стала чемпионом мира. Дальше началось безумие!

Это видео вновь завирусилось в соцсетях и перенесло болельщиков в атмосферу футбольного праздника. Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Я так понимаю их радость! Это был лучший день в моей жизни, смотрел это видео со слезами на глазах, вспоминая свои чувства в тот момент».

💭 «Черт, этот пилот – смелый парень. Болельщики могли на радостях раскачать и уронить самолет!»

💭 «Пилот любит пошутить! Сперва он сказал, что Франция забила три мяча. Потом он сделал паузу, болельщики были в шоке. А затем пилот сказал, что Аргентина тоже забила три и победила по пенальти! Пассажиры, наверное, подумали, что над ними издеваются. Это очень смешно».

💭 «Мне нравится, как футбол объединяет людей. Эти люди на мгновение стали большой семьей, волшебство».

💭 «Люди буквально плачут, я их отлично понимаю. Помню это чувство, это было чем-то нереальным. Это неописуемо. Я тогда лишился дара речи».

А что почувствовали вы, узнав, что Аргентина стала чемпионом мира?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Пилот держал интригу до последнего :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9chymzyxvz
Ответ Игорь Климов
Класс, эмоции на всю жизнь!
Это точно) была практически на всех играх Аргентины)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гекдениз Кардениз
Ответ Злой Руся
Что то аж слезы накатили, хотя я и не болел за Аргентину. Я сентиментальный очень. По человечески рад за людей, которые ощутили эти минуты счастья. В такие минуты радуется вся нация, и даже люди которые абсолютно никак не интересуются футболом.
Был у нас такой период после четвертьфинала Евро 08 с Голандией и победы по пенкам над Испанией в 18 м хорошее время !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Слюсаренко
Красавец, Я фан Роналду, и рад что Месси сыграл ЧМ, пилот явно фан футбола)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5vgt5xj22m
Ответ 9chymzyxvz
Одно из лучших воспоминаний в жизни - посчастливилось смотреть финал на стадионе Лусаил в Катаре. Эти эмоции не описать)
Гол Ковальчука 2008 круче
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ 9chymzyxvz
Одно из лучших воспоминаний в жизни - посчастливилось смотреть финал на стадионе Лусаил в Катаре. Эти эмоции не описать)
Класс, эмоции на всю жизнь!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злой Руся
Что то аж слезы накатили, хотя я и не болел за Аргентину. Я сентиментальный очень.
По человечески рад за людей, которые ощутили эти минуты счастья.
В такие минуты радуется вся нация, и даже люди которые абсолютно никак не интересуются футболом.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великолепная Семёрка
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
У меня тоже был неописуемый был восторг от победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9chymzyxvz
Одно из лучших воспоминаний в жизни - посчастливилось смотреть финал на стадионе Лусаил в Катаре. Эти эмоции не описать)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий