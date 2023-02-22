10 комментариев

18 декабря 2022 внимание всех поклонников футбола было направлено на Катар, где проходил финал чемпионата мира – Аргентина билась с Францией.

Но не всем болельщикам удалось посмотреть тот драматичный матч. Группа аргентинцев узнала о победе своей сборной в полете на борту самолета.

Пилот по громкой связи объявил, что Аргентина стала чемпионом мира. Дальше началось безумие!

Это видео вновь завирусилось в соцсетях и перенесло болельщиков в атмосферу футбольного праздника. Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Я так понимаю их радость! Это был лучший день в моей жизни, смотрел это видео со слезами на глазах, вспоминая свои чувства в тот момент».

💭 «Черт, этот пилот – смелый парень. Болельщики могли на радостях раскачать и уронить самолет!»

💭 «Пилот любит пошутить! Сперва он сказал, что Франция забила три мяча. Потом он сделал паузу, болельщики были в шоке. А затем пилот сказал, что Аргентина тоже забила три и победила по пенальти! Пассажиры, наверное, подумали, что над ними издеваются. Это очень смешно».

💭 «Мне нравится, как футбол объединяет людей. Эти люди на мгновение стали большой семьей, волшебство».

💭 «Люди буквально плачут, я их отлично понимаю. Помню это чувство, это было чем-то нереальным. Это неописуемо. Я тогда лишился дара речи».

А что почувствовали вы, узнав, что Аргентина стала чемпионом мира?