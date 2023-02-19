После того, как «ПСЖ» обыграл «Лилль», один из соперников заключил Месси в объятия. Этих двоих кое-что связывает
Не обиделся за проигрыш своей команды.
Сегодня «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счетом 4:3, победный гол забил Месси со штрафного.
Однако, кажется, один из игроков «догов» не слишком расстроился этому поражению. Внимательные фанаты заметили, как Андре Гомеш обнимается с Лео.
И на это есть причина ― в прошлом полузащитник выступал за «Барселону».
Португалец играл вместе с Месси с 2016 по 2018 год, прежде чем уйти в «Эвертон». Там он получил серьезную травму и после долгого выздоровления перешел в аренду в «Лилль».
29-летний футболист уже забил 3 гола всего в 17 матчах за команду Лиги 1.
А сегодня Гомеш 2 голевых паса выдал, один из них просто шедевральный.
Лео о таком партнере в полузащите ПСЖ может только мечтать.