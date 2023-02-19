Гаспачо
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После того, как «ПСЖ» обыграл «Лилль», один из соперников заключил Месси в объятия. Этих двоих кое-что связывает

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Андре Гомеш Андре Гомеш
Футбол Футбол

Не обиделся за проигрыш своей команды.

Сегодня «ПСЖ» обыграл «Лилль» со счетом 4:3, победный гол забил Месси со штрафного.

Однако, кажется, один из игроков «догов» не слишком расстроился этому поражению. Внимательные фанаты заметили, как Андре Гомеш обнимается с Лео.

И на это есть причина ― в прошлом полузащитник выступал за «Барселону».

Португалец играл вместе с Месси с 2016 по 2018 год, прежде чем уйти в «Эвертон». Там он получил серьезную травму и после долгого выздоровления перешел в аренду в «Лилль».

29-летний футболист уже забил 3 гола всего в 17 матчах за команду Лиги 1.

4 комментария

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Caterina
Помню, бедного Гомеша освистывали и шпыняли фанаты Барсы все эти 2 года за его деревянность. Лео его поддерживал, как и все игроки.
А сегодня Гомеш 2 голевых паса выдал, один из них просто шедевральный.
Лео о таком партнере в полузащите ПСЖ может только мечтать.
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Игорь Климов
Просто встретились два бывших одноклубника, который играли в Барселоне.
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Rafa Mekhraliev
С такой еще таинственной оглаской написали «Этих двоих что-то связывает…»
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Доскен
Левая нога гения дорогого стоит👑
+2
0
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