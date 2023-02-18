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«Реал» может вернуть Хакими уже в следущем сезоне. В последнем интервью он тепло вспоминал о «Мадриде»

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Начиная с сезона-2018/19, Ашраф Хакими демонстрирует космическую статистику: будучи правым защитником, Хакими забил 35 мячей и отдал 49 ассистов – именно так!

Согласно некоторым источникам, мадридский «Реал» действительно рассматривает возможность возвращения марокканца на «Бернабеу» в следующем году.

Любопытно, что в последнем интервью Prime Video Sport Ашраф Хакими сделал несколько заявлений о «Мадриде».

🗣 «Победа в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом», а также чемпионат мира-2022 года – мои лучшие футбольные воспоминания».

🗣 «Самый жесткий игрок, с которым я когда-либо сталкивался? Мбаппе, Коман, а также Винисиус».

🗣 «Я благодарен Зидану за возможность играть за «Реал».

8 комментариев

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xDe xDe
Ответ Killer_na_belom_barse$
Ещё не хотел сидеть под Карвой
Это ключевой момент. Игрока, который не хочет оставаться в клубе (вне зависимости от причины) нет смысла удерживать. Тем более, когда за него хорошую сумму вдобавок предлагают.
+1
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xDe xDe
Каким образом Реал вернёт Хакими, если Париж его попросту не отпустит?
+1
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Killer_na_belom_barse$
Ответ wizard58
Согласен в первой части, сбежать из катарского рабства не возможно. По второй части - продали за нормальную сумму, которая была нужна клубу, ибо ковид (все почему то забывают, что именно благодаря грамотным действиям руководства на трансферном рынке и другим действиям, последствия пандемии были минимальными), решение вынужденное, игрок действительно качественный
Ещё не хотел сидеть под Карвой
+2
0
+2
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MVL
Ответ wizard58
Согласен в первой части, сбежать из катарского рабства не возможно. По второй части - продали за нормальную сумму, которая была нужна клубу, ибо ковид (все почему то забывают, что именно благодаря грамотным действиям руководства на трансферном рынке и другим действиям, последствия пандемии были минимальными), решение вынужденное, игрок действительно качественный
Да он не просто качественный игрок, он наверное лучший правый защитник последних 3 сезонов.
+2
0
+2
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РВКИН СУ ГС СВ
Просто мечта, нужнее Мбаппе или Джуда
+2
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wizard58
Ответ VuNePonimaete
Из парижской тюрьмы невозможно сбежать. Но в этом только сам Реал можно винить, нечего было за гроши своего же бистяру отдавать
Согласен в первой части, сбежать из катарского рабства не возможно. По второй части - продали за нормальную сумму, которая была нужна клубу, ибо ковид (все почему то забывают, что именно благодаря грамотным действиям руководства на трансферном рынке и другим действиям, последствия пандемии были минимальными), решение вынужденное, игрок действительно качественный
+7
0
+7
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VuNePonimaete
Из парижской тюрьмы невозможно сбежать. Но в этом только сам Реал можно винить, нечего было за гроши своего же бистяру отдавать
+5
0
+5
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Роман
Хакими сильно выделяется на фоне остальных защитников ПСЖ. Да и за сборную успешно играл.
В Реал его надо вернуть.
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