«Реал» может вернуть Хакими уже в следущем сезоне. В последнем интервью он тепло вспоминал о «Мадриде»

Начиная с сезона-2018/19, Ашраф Хакими демонстрирует космическую статистику: будучи правым защитником, Хакими забил 35 мячей и отдал 49 ассистов – именно так!

Согласно некоторым источникам, мадридский «Реал» действительно рассматривает возможность возвращения марокканца на «Бернабеу» в следующем году.

Любопытно, что в последнем интервью Prime Video Sport Ашраф Хакими сделал несколько заявлений о «Мадриде».

🗣 «Победа в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом», а также чемпионат мира-2022 года – мои лучшие футбольные воспоминания».

🗣 «Самый жесткий игрок, с которым я когда-либо сталкивался? Мбаппе, Коман, а также Винисиус».

🗣 «Я благодарен Зидану за возможность играть за «Реал».