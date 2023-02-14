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В агентстве Райолы произошел раскол: часть игроков осталась с Пиментой, других забрал кузен Мино

Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Рафаэла Пимента
Мино Райола Мино Райола
Клубы Клубы
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Поль Погба Поль Погба
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Исмаэль Беннасер Исмаэль Беннасер
Мохамед Фарес Мохамед Фарес
Кэлвин Стенгс Кэлвин Стенгс
Стефан де Врей Стефан де Врей
Брайан Бробби Брайан Бробби
Стефи Мавидиди Стефи Мавидиди
Мойзе Кин Мойзе Кин
Футбол Футбол

Некоторые вообще решили найти себе представителей на стороне.

Мино Райолы не стало меньше, чем год назад, а выстроенная им империя находится в процессе разрушения. За кулисами происходят некоторые вещи, такие как расхождение во взглядах между Рафаэлой Пиментой, которая сейчас возглавляет агентство, и Винченцо Райолой, двоюродным братом покойного Мино. Наверное, это только начало.

Апрель 2022 года. Мино Райола умирает в возрасте 54 лет. Он был одним из пяти самых могущественных агентов в мире, накопивший за свою карьеру контрактов на сумму почти в один миллиард долларов, а значит, и сочных комиссионных. После себя он оставил невероятную империю.

Агентство состояло из нескольких крупных игроков, которые взяли на себя детище, созданное руками Мино. Рафаэла Пимента, бразильский юрист, проработала с Райолой более 20 лет. Именно она подхватила упавшее знамя и возглавила агентство вместе с кузеном Мино Винченцо Райолой, а также Хосе Фортесом, испанцем, который стоял у основ организации.

После нескольких месяцев совместной работы эти люди встретились и решили не продолжать совместное приключение. На встрече присутствовали Пимента, Максвелл, Ибрагимович и Винченцо Райола. Пимента осталась в агентстве вместе с бывшим левым защитником сборной Бразилии и «ПСЖ», также она сохранила у себя Златана и Погба, который очень привязан к ней. Что касается Холанда, то там все сложнее: Мино управлял делами норвежца вместе с отцом Эрлинга. Альфонс Ареоля и Хави Симонс взяли время на размышления, но маловероятно, что они уйдут к Винченцо Райоле, который стал зарегистрированным агентом ФИФА.

К Винченцо, скорее всего, перейдут Исмаэль Беннасер («Милан»), Стеви Мавидиди («Монпелье») и Мохамед Фарес («Лацио»), но это не последние люди, которые раздумывают об уходе. Вскоре может произойти третий раскол, в который могут войти Райан Гравенберх («Бавария»), Кэлвин Стенгс («Антверпен») и Брайан Бробби («Аякс»). Все трое − молодые и перспективные игроки.

В результате менее чем за год более половины империи, созданной Мино Райолой, разошлась по другим агентам. Некоторые агенты уже воспользовались раздраем. Например, Федерико Пасторелло перехватил Стефана Де Врея («Интер»), а Алессандро Луччи − Мойзе Кина («Ювентус»). Причем последний сменил агента в декабре 2022 года.

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