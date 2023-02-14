В агентстве Райолы произошел раскол: часть игроков осталась с Пиментой, других забрал кузен Мино

Некоторые вообще решили найти себе представителей на стороне.

Мино Райолы не стало меньше, чем год назад, а выстроенная им империя находится в процессе разрушения. За кулисами происходят некоторые вещи, такие как расхождение во взглядах между Рафаэлой Пиментой, которая сейчас возглавляет агентство, и Винченцо Райолой, двоюродным братом покойного Мино. Наверное, это только начало.

Апрель 2022 года. Мино Райола умирает в возрасте 54 лет. Он был одним из пяти самых могущественных агентов в мире, накопивший за свою карьеру контрактов на сумму почти в один миллиард долларов, а значит, и сочных комиссионных. После себя он оставил невероятную империю.

Агентство состояло из нескольких крупных игроков, которые взяли на себя детище, созданное руками Мино. Рафаэла Пимента, бразильский юрист, проработала с Райолой более 20 лет. Именно она подхватила упавшее знамя и возглавила агентство вместе с кузеном Мино Винченцо Райолой, а также Хосе Фортесом, испанцем, который стоял у основ организации.

После нескольких месяцев совместной работы эти люди встретились и решили не продолжать совместное приключение. На встрече присутствовали Пимента, Максвелл, Ибрагимович и Винченцо Райола. Пимента осталась в агентстве вместе с бывшим левым защитником сборной Бразилии и «ПСЖ», также она сохранила у себя Златана и Погба, который очень привязан к ней. Что касается Холанда, то там все сложнее: Мино управлял делами норвежца вместе с отцом Эрлинга. Альфонс Ареоля и Хави Симонс взяли время на размышления, но маловероятно, что они уйдут к Винченцо Райоле, который стал зарегистрированным агентом ФИФА.

К Винченцо, скорее всего, перейдут Исмаэль Беннасер («Милан»), Стеви Мавидиди («Монпелье») и Мохамед Фарес («Лацио»), но это не последние люди, которые раздумывают об уходе. Вскоре может произойти третий раскол, в который могут войти Райан Гравенберх («Бавария»), Кэлвин Стенгс («Антверпен») и Брайан Бробби («Аякс»). Все трое − молодые и перспективные игроки.

В результате менее чем за год более половины империи, созданной Мино Райолой, разошлась по другим агентам. Некоторые агенты уже воспользовались раздраем. Например, Федерико Пасторелло перехватил Стефана Де Врея («Интер»), а Алессандро Луччи − Мойзе Кина («Ювентус»). Причем последний сменил агента в декабре 2022 года.