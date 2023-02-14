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Появилось видео массовой драки игроков «Шинника» и «Миная» на сборах в Турции

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Их поселили в одном отеле.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и «Миная». 

Утверждается, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам разобраться на улице, однако сотрудникам отеля удалось уладить конфликт.

Через некоторое время, по данным Baza, несколько игроков украинского клуба избили футболиста «Шинника» в лифте. Когда лифт приехал на этаж, его встретила группа футболистов российской команды, и между игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

По данным украинского ютуб-канала «Бомбардир», «Минай» требовал не размещать команду в одном отеле с российскими клубами, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».

Украинский источник отмечает, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: российский игрок якобы был пьян и хамил персоналу отеля, ему сделал замечание футболист «Миная», после чего они подрались. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, за этим последовала еще одна драка.

Сейчас в отеле дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. Отмечается, что между между футболистами и представителями команд до сих пор происходят единичные стычки. В самом отеле подтвердили информацию о драке. В «Шиннике» заявили, что проведут расследование этой ситуации. 

«Мы сейчас проводим расследование, выясняем обстоятельства происшествия», – сказал генеральный директор клуба Сергей Кулаков.

Отметим, что вся команда «Шинника» вместе с персоналом покинула отель.

20 комментариев

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Hot Poop
Ответ levk
Комментарий удален модератором
Ты в своем комменте просто отзеркалил тех, о ком пишешь. С обеих сторон такие есть, вы друг друга достойны.
0
0
0
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здоровяк
Ответ endrioo
Как бы из-за пары дуриков, обычным людям отдых в Турции не закрыли.😭
Можно патриотично отдыхать в Краснодарском крае) Не забывайте, что заграница - это привилегия.
+1
0
+1
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jSH
Ответ levk
Комментарий удален модератором
а на той стороне такой же диванный боец смотрит видео жанра "тагииииииил!" (с "русо туристо" низкой культуры) и убеждается что уже они "всё правильно делают".
а мозги включать и там и тут к сожалению никто не собирается.
+4
0
+4
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Kvest78
Ответ Dzhansug Bukiya
у них разрешено выезжать спортсменам
Спасибо за разъяснение.
0
-1
-1
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здоровяк
Ахаха
В сером костюмчике - футболист Шинника, который ударил и позорно убежал прятаться за спину партнеров.
+4
-4
0
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endrioo
Как бы из-за пары дуриков, обычным людям отдых в Турции не закрыли.😭
0
-3
-3
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Dzhansug Bukiya
Ответ Kvest78
А что вы вопросом на вопрос отечаете? В России нет запрета для мужчин на выезд за границу. В Украине он есть. При чем тут мобилизация?
у них разрешено выезжать спортсменам
+2
0
+2
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Andrey Troshin
Ответ Борух73
на сборах, где выкладываются на 110%, закладывая физику на весь предстоящий сезон, бухать .... в этот бред только очень далёкий чел от спорта может поверить.
Если бы он не бухал на предсезонке, то тогда может повыше «Шинника» играл))
+4
-1
+3
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Рискну предположить
Ответ levk
Комментарий удален модератором
Пфф, такое сплошь и рядом у нас в стране происходит. Что по этому поводу скажешь, диванный вояка-аналитик?
+8
-4
+4
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Борух73
Ответ deadjoker
По данным украинских источников замечания пьяному игроку Шинника делались на высоколитературном языке с цитатами из Тараса Шевченко. Больше верится в историю про гимн. :))
на сборах, где выкладываются на 110%, закладывая физику на весь предстоящий сезон, бухать .... в этот бред только очень далёкий чел от спорта может поверить.
+14
-3
+11
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Веня Веньяминыч
Ответ levk
Комментарий удален модератором
Особенно ты- лежащий на диване и строчащий комменты,что" все правильно мы делаем"
+14
-10
+4
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Kvest78
Ответ deadjoker
По данным украинских источников замечания пьяному игроку Шинника делались на высоколитературном языке с цитатами из Тараса Шевченко. Больше верится в историю про гимн. :))
Наверное не сошлись в вопросе национальности художников Репина и Айвазовского...
+9
-1
+8
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Роланд
А фулл есть? Я не для себя - друг интересуется :D
0
0
0
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Kvest78
Ответ Dzhansug Bukiya
А из России непростые парни на сво были мобилизированы?
А что вы вопросом на вопрос отечаете? В России нет запрета для мужчин на выезд за границу. В Украине он есть. При чем тут мобилизация?
+12
-4
+8
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Альберт Акчурин
Ответ Thomas Schaaf
Из видео ничего не понятно, но уверен, что по традиции больше всех досталось разнимающему мужику в костюме
А нечего самым деловым быть в потасовке
+7
0
+7
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Dzhansug Bukiya
Ответ Kvest78
Вот вроде мужчин не выпускают из Укрианы, а эти в Турции развлекаются, пока простые парни там гибнут.
А из России непростые парни на сво были мобилизированы?
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
По данным украинских источников замечания пьяному игроку Шинника делались на высоколитературном языке с цитатами из Тараса Шевченко. Больше верится в историю про гимн. :))
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thomas Schaaf
Из видео ничего не понятно, но уверен, что по традиции больше всех досталось разнимающему мужику в костюме
+9
0
+9
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levk
Комментарий удален
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Xepion
а почему не 2 секунды?
+4
-1
+3
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Kvest78
Вот вроде мужчин не выпускают из Укрианы, а эти в Турции развлекаются, пока простые парни там гибнут.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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