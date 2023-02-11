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Ужасающее судейство. В каждом матче, где «Арсенал» терял очки, рефери допускали явные ошибки

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Есть причины для расстройства.

Каждый раз, когда «Арсенал» терял очки в Премьер-лиге в этом сезоне, судьи допускали вопиющие ошибки не в пользу команды Артеты.

В субботу «канониры» потеряли 2 очка после того, как «Брентфорд» сравнял счет на 74-й минуте. На повторе было очевидно, что, когда Кристиан Нергор навесил мяч на Тоуни, он явно находился в офсайде, однако гол все равно был засчитан.

Артета был возмущен этим решением, а позже выяснилось, что видеоассистент VAR Ли Мейсон забыл провести офсайдные линии на изображении. В итоге PGMOL (организация, финансируемая АПЛ, которая создана для повышения качества стандартов судейства) принесла извинения. 

Это событие привело к тому, что один фанат «Арсенала» начал копаться в архивах, чтобы доказать, что каждый раз, когда «канониры» теряли очки, рефери допускал ошибки.

Например, когда «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, гол Габриэла Мартинелли был отменен, так как VAR посчитал, что Мартин Эдегор сфолил на Кристиане Эриксене. Однако на повторах было заметно, что контакт был минимальным.

В ничьей 0:0 против «Ньюкасла» «Арсеналу» не дали пробить пенальти после того, как центральный защитник «сорок» Дэн Берн потянул за футболку защитника Габриэла. Опять же, по решению VAR.

В матче с «Саутгемптоном», который закончился ничьей 1:1, Жезуса на протяжении всей игры хватали за корпус, руки, однако судью это ни разу не смутило.

Во время поражения от «Эвертона» со счетом 1:0 на прошлой неделе «Арсеналу» снова отказали в пенальти после жесткого контакта Нила Мопе с Габриэлом.

Очевидно, что у команды Артеты есть причины для недовольства. Удивительно, что в АПЛ так часто допускаются подобные ошибки.

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