У Лорда Бендтнера самая нелепая карьера: за ним гнались топ-клубы, но слабость к девушкам все перевернула. Встречался даже с дочкой тренера

Многие знают Никласа Бендтнера по прозвищу «Лорд». Но откуда оно взялось и почему почти всю карьеру его преследовала дурная слава?

История началась в 2005 году, когда 16-летний нападающий попал в академию «Арсенала». Вскоре у него возникли проблемы, потому что он прятался в женских туалетах, чтобы избежать школьных занятий. Клуб отправил его в аренду в «Бирмингем».

В новом клубе Никлас начал обустраивать личную жизнь, посещая стрип-клубы 4 раза в неделю. Когда тренер Стив Брюс узнал об этом, он потребовал объяснений. Но Никлас сообщил, что это ложь, ведь он ходит туда не 4, а 5 раз в неделю. Тренер был шокирован заявлением.

Спустя 2 месяца Стив Брюс вздохнул с облегчением – Бендтнер нашел девушку. Но есть одно «но» – это его дочь. Никлас сначала поспорил на £1,000 с одноклубником, что сможет подцепить девушку, но в итоге влюбился в неё.

Однажды, после возвращения в «Арсенал», он зашел в казино и проиграл £400,000. А вскоре он разбил свой Aston Martin по дороге на тренировку.

Неприятности заставили Бентнера обратиться к гадалке. Она пришла к выводу, что проблема кроется в номере 26, под которым тогда играл Никлас. Поэтому он решил сменить номер и взять цифру 52. Но теория не сработала.

В своём дебюте в АПЛ в старте Бендтнер был удалён с поля, а через пару недель подрался на поле с одноклубником Адебайором, который разбил ему нос. Парочку оштрафовали на двухнедельную зарплату.

Личная жизнь Лорда заслуживает особого внимания. Он расстался с дочерью тренера, вернулся в Лондон и отправился во все тяжкие. После одного из матчей он вместе с одноклубником пригласил девушек в бассейн отеля для сексуальных игр. «Наши колени буквально горели от того, что мы имели их по-собачьи», – вспоминал Никлас.

Такой образ жизни не мог пройти бесследно. Одна из девушек заявила, что беременна от него, и начала шантажировать, предложив оплатить ей операцию по увеличению груди, чтобы она молчала.

Отчаявшийся Бендтнер решил, что будет развлекаться только с проститутками. «С ними менее рискованно, чем с гражданскими», – рассказал Бендтнер в автобиографии.

В 2009 году парня таки понесло на «гражданских» и он начал встречаться с датчанкой Кэролайн Луэль-Брокдорф. Именно за это ему и дали прозвище «Лорд». У пары появился сын, но вскоре они расстались.

В 2011-м ему неожиданно позвонил Стив Брюс и пригласил к себе в «Сандерленд», Никлас согласился. Но буквально через пару месяцев Брюса уволили за плохие результаты. А вот у Лорда дела пошли лучше, но в личной жизни без изменений – одна из бывших бросила камень в заднее стекло его Porsche.

В 2012-м Бендтнер перешел в «Ювентус», где сыграл 11 матчей, забил 0 голов и запомнился тем, что был пойман пьяным за рулём, из-за чего был лишен водительских прав на 3 года.

Обстоятельства вынудили Лорда ездить на такси. Однажды в Копенгагене он сел пьяным в такси, оскорбил водителя и был выгнан из машины, после чего снял штаны, начал тереться о машину, бить по ней ремнём и кричать на таксиста. Мужчина признался, что никогда не видел ничего подобного.

Наказания Никласу избежать удалось, но вскоре после вечеринки он попал в ещё один конфликт с таксистом, отказавшись платить £4,80 за проезд, потому что ему не понравился маршрут, выбранный водителем. Дело закончилось мордобоем и Лорда приговорили к 50 суткам общественных работ.

Отбыв наказание, Бендтнер подписал контракт с «Копенгагеном». Там он провёл всего 6 матчей, забил 1 гол и завершил карьеру в 33 года.

Теперь он открыл шоу, где пранкует коллег-знаменитостей. На днях Лорд вновь напомнил о себе, опубликовав в соцсетях свою абсолютно голую задницу. Но даже она не переплюнула легендарное фото с лифчиком вместо трусов.