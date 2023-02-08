👶 Нейросеть вернула футболистов в подгузники. Смотрим, какими были суперзвезды в детстве, по мнению искусственного интеллекта ⭐

Бэйл - как всегда, а Гризманн снова красавчик.

Искусственный интеллект продолжает работать по назначению, а именно - создавать новые образы для звезд мирового футбола.

В этот раз все гораздо забавнее - футболистов перенесли в детство, но не с помощью портрета, основанного со слов родителей, а благодаря умениям нейросети.

Ради интереса обойдемся без подписей, но если есть сомнения - жмите на картинку.

Всех угадали?