👶 Нейросеть вернула футболистов в подгузники. Смотрим, какими были суперзвезды в детстве, по мнению искусственного интеллекта ⭐
Бэйл - как всегда, а Гризманн снова красавчик.
Искусственный интеллект продолжает работать по назначению, а именно - создавать новые образы для звезд мирового футбола.
В этот раз все гораздо забавнее - футболистов перенесли в детство, но не с помощью портрета, основанного со слов родителей, а благодаря умениям нейросети.
Ради интереса обойдемся без подписей, но если есть сомнения - жмите на картинку.
Всех угадали?
Роналду на пачки денег)))
Кринж, не более