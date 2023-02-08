Гаспачо
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👶 Нейросеть вернула футболистов в подгузники. Смотрим, какими были суперзвезды в детстве, по мнению искусственного интеллекта ⭐

Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
Атлетико Атлетико
Мохамед Салах Мохамед Салах
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Клубы
Футбол Футбол

Бэйл - как всегда, а Гризманн снова красавчик.

Искусственный интеллект продолжает работать по назначению, а именно - создавать новые образы для звезд мирового футбола.

В этот раз все гораздо забавнее - футболистов перенесли в детство, но не с помощью портрета, основанного со слов родителей, а благодаря умениям нейросети.

Ради интереса обойдемся без подписей, но если есть сомнения - жмите на картинку.

Всех угадали?

15 комментариев

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Зуев,.
Ответ Г Махмудов
А что значит слово кринж? Часто его слышу
Сложно сказать. Чаще всего это означает стыд, позор
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Г Махмудов
Ответ Зуев,.
Честно, задолбали своей нейросетью. Кринж, не более
А что значит слово кринж? Часто его слышу
0
0
0
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Александр Карасик
Во уже бэби пошли, походу никаких более хороших фото не осталось
0
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Ivang King
Зашли все посмотрели, и плюсики поставили токсичным комментам 🤦‍♂️
0
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Timur_A
А почему ИИ решил, что Роналду в детстве был сероглазым? Он что тёмные контактные линзы всю взрослую жизнь носит?
+1
0
+1
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Ахимассс
А где Дзюба?
0
0
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Зуев,.
Ответ M93
Мир с ними помешался. Уже реально раздражает.
Куда не захожу везде эта нейросеть
+2
-2
0
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M93
Ответ Зуев,.
Честно, задолбали своей нейросетью. Кринж, не более
Мир с ними помешался. Уже реально раздражает.
+1
-2
-1
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TravenS
Вот вроде прогресс не стоит на месте и уже в ходу ИИ. Но общество давно уже идёт куда-то не туда, и весь потенциал ИИ тратится на подобную дичь. Автор, ты жертва тиктока или футбольный блогер?
+1
-2
-1
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Decard Show
Даже тут видно невооружённым глазами что малчишка Португалец7 это будущий миллиардер, гений,плейбой, филантроп...
+2
-2
0
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BeastI666I
странно, что у Мбаппе не нарисован панцирь!
+2
0
+2
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Ramil Usmanov
Третий день фото-чушь.
+5
-1
+4
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FrankieWild
Пора бы уже банить за такие посты
+15
-3
+12
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Flow market Victor Mercedes
Месси смотрит на кубок ЧМ👑🇦🇷
Роналду на пачки денег)))
+3
-5
-2
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Зуев,.
Честно, задолбали своей нейросетью.
Кринж, не более
+23
-8
+15
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