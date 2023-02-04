У Неймара и Роналду день рождения в один день: оказывается, 5 февраля родился еще один великий аргентинец!🔥🔥🔥

Угадаете кто?

Криштиану Роналду и Неймар в воскресенье отмечали день рождения. Нападающему «Аль-Насра» исполнилось 38 лет. Форвард «ПСЖ» отпраздновал 31-летие.

В ходе карьеры Роналду 5 раз получал «Золотой мяч». Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг», с которыми выиграл 30 трофеев. В составе сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

Неймар в своей карьере выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос». У него 26 клубных трофеев. В 2022 году он повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – 77. Со сборной он выигрывал Олимпиаду и Кубок конфедераций.

Но оказывается в этот же день родился и Карлос Тевес.

Ему исполнилось 39 лет, игровую карьеру Карлитос завершил, а до последнего времени тренировал аргентинский «Росарио Сентраль».

Аргентинец, ранее выступавший в нападении «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», работал на этой должности с июня 2022 года. В последних 10 матчах у команды была лишь одна победа.