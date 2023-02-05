📸 Невероятный гол Мусиалы в ворота «Вольфсбурга» взбудоражил соцсети. Фанаты сравнивают Джамала с Месси

«Бавария» и «Вольфсбург» устроили безумный матч в Бундеслиге.

Страсти накалились до предела еще до начала встречи. Нико Ковач, ныне возглавляющий «Вольфсбург», заявил, что сейчас играть против «Униона» сложнее, чем против «Баварии». После таких слов экс-тренера мюнхенцев моментально стало ясно, что встреча будет жаркой.

К 19-й минуте «Бавария» вела со счетом 3:0. Свой первый ассист в Бундеслиге на свой счет записал Канселу. На 30-й минуте Ковач убрал с поля Лакруа, который совершенно не справлялся с натиском Комана и Дэвиса. Максанс с истерикой ушел в подтрибунку, но затем все же вернулся на скамейку запасных. В концовке тайма забил Каминьски, который и заменил Лакруа.

На 54-й минуте Йозуа Киммих получил свою первую красную карточку в Бундеслиге. «Бавария» осталась в меньшинстве, но атаковать не перестала. На 73-й минуте случился бенефис Мусиалы. Получив мяч от Павара, Джамал прошел сквозь защиту «Вольфсбурга», совершенно не замечая соперников.

В штрафной юноша низом отправил мяч в нижний угол ворот соперника.

Грандиозный гол Мусиалы взбудоражил социальные сети. Некоторые фанаты сравнили Джамала с Диего Марадоной и Лионелем Месси:

💭 «Джамал Мусиала больше остальных игроков напоминает мне Лионеля Месси! Какой удивительный гол он забил, так сквозь защиту проходил только Лео».

💭 «Марадоне бы такой гол понравился. Будущий обладатель «Золотого мяча», без сомнений».

💭 «Мусиала – игрок мирового уровня. Кто с этим попытается спорить, тот ничего не смыслит в футболе».

💭 «Мусиала забил гол в стиле Месси! Удивительное сходство. Этот парень настоящий феномен».

💭 «На наших глазах растет главный футболист Германии своего поколения. В его стиле есть что-то от Месси и что-то от Марадоны. Феноменальный игрок, главное, чтобы обошлось без травм».

Мусиала стал одним из ключевых игроком команды Нагельсманна. В этом сезоне юноша за 26 матчей записал на свой счет 13 голов и 10 ассистов. Его будущее кажется блестящим.

А напоминает ли вам игра Мусиалы стиль Месси?