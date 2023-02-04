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Рейтинг самых эффективных игроков атаки. Мбаппе лишь 7-й, а Месси даже нет в десятке 😲

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
ПСЖ ПСЖ
Усман Дембеле Усман Дембеле
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Барселона Барселона
Ювентус Ювентус
Манчестер Сити Манчестер Сити
Филип Костич Филип Костич
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Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Футбол Футбол

Исследование CIES, которое нам не понять.

Усман Дембеле является самым эффективным игроков в мире, если верить анализу международного центра спортивных исследований CIES.

Факторами, которые учитывались при оценке, были успешный дриблинг, передачи, количество игрового времени и сложность сыгранных матчей.

Француз набрал 100 баллов. За ним следуют Винисиус (98,7 балла), Кевин де Брюйне (98,4 балла), Филип Костич (97,9 баллов) и Рафаэл Леау (97,4 балла).

Килиан Мбаппе занимает лишь 7-ю строчку (95,5 баллов).

Любопытно, но если сравнить статистику Дембеле и Мбаппе, то мы увидим, что Усман полностью доминирует в создании голевых моментов, а Килиан - в дриблинге. Тем не менее, футболист «Барселоны» бесспорно возглавляет рейтинг.

14 комментариев

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Темирлан Шаваев
Ответ KendrickistheKing!
Ват? Винисиус бесспорно один из лучших дриблеров в мире на данный момент. Во многом благодаря его индивидуальным действиям Реал успешно создает моменты и побеждает.
Из 5 одна успешная обводка. Не думаю что это эффективно.
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Темирлан Шаваев
Ответ Real_v_dushe
Чёткое статистическое подтверждение того, что жадный арг продукт пиара и не более того.
А говоришь что не следишь за ним, ой-ой-ой какой же обманщик
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-1
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Темирлан Шаваев
Ответ Brigande
Не слежу персонально за Дембеле , хотя есть предчувствие , что Мбаппе , прямо скажем , поэффективнее будет , но то , что кроме Усмана там наверху еще и Винисиус , вот это действительно смешно , а то что этот Винисиус еще и выше Месси или Мбаппе , это вообще умора , говорю это как Мадридиста ) Вообще в принципе такие две вещи как эффективность и Винисиус не могут соседствовать в одном предложении , разве что с приставкой анти .
Так это же эффективность созданий моментов.
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Moffo
Эрлинг Холанд: Я что для тебя какая-то шутка?
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danik 258808
Ответ Нефанатик
Винисиус и успешный дриблинг - это понятия несопоставимые. У чела 4-5 успешных обводок из 20 за матч.
дриблинг это как раз его стихия, реализация тут проблемф
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прощай Роналду
Самый эффективный - это Кокорин, 130%, сидит на лавке и не мешает играть команде👍🏻
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Hollywood Hogan
Ответ alexandru.ciubotaru15@mail.ru
Так если его закрыли …вот и винисиус конечно блистал недавно в эль класико,спасибо араухо
Эффективность по данной метрике - это когда ты хочешь играть и тебя не закрыли) Тогда Дембеле наверное будет первым)
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KendrickistheKing!
Ответ Нефанатик
Винисиус и успешный дриблинг - это понятия несопоставимые. У чела 4-5 успешных обводок из 20 за матч.
Ват? Винисиус бесспорно один из лучших дриблеров в мире на данный момент. Во многом благодаря его индивидуальным действиям Реал успешно создает моменты и побеждает.
0
0
0
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Нефанатик
Винисиус и успешный дриблинг - это понятия несопоставимые. У чела 4-5 успешных обводок из 20 за матч.
+1
-4
-3
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Real_v_dushe
Чёткое статистическое подтверждение того, что жадный арг продукт пиара и не более того.
0
-2
-2
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alexandru.ciubotaru15@mail.ru
Ответ Hollywood Hogan
Дембеле особенно в финале ЧМ-2022 был эффективен)
Так если его закрыли …вот и винисиус конечно блистал недавно в эль класико,спасибо араухо
+2
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+2
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Brigande
Не слежу персонально за Дембеле , хотя есть предчувствие , что Мбаппе , прямо скажем , поэффективнее будет , но то , что кроме Усмана там наверху еще и Винисиус , вот это действительно смешно , а то что этот Винисиус еще и выше Месси или Мбаппе , это вообще умора , говорю это как Мадридиста )
Вообще в принципе такие две вещи как эффективность и Винисиус не могут соседствовать в одном предложении , разве что с приставкой анти .
+4
-1
+3
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Hella black
Усман Дембеле 🔝 Как здорово что это парень взялся за голову.
Скорейшего выздоровления и вперёд за трофеями
+4
0
+4
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Hollywood Hogan
Дембеле особенно в финале ЧМ-2022 был эффективен)
+1
-2
-1
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