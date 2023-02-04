Рейтинг самых эффективных игроков атаки. Мбаппе лишь 7-й, а Месси даже нет в десятке 😲

Исследование CIES, которое нам не понять.

Усман Дембеле является самым эффективным игроков в мире, если верить анализу международного центра спортивных исследований CIES.

Факторами, которые учитывались при оценке, были успешный дриблинг, передачи, количество игрового времени и сложность сыгранных матчей.

Француз набрал 100 баллов. За ним следуют Винисиус (98,7 балла), Кевин де Брюйне (98,4 балла), Филип Костич (97,9 баллов) и Рафаэл Леау (97,4 балла).

Килиан Мбаппе занимает лишь 7-ю строчку (95,5 баллов).

Любопытно, но если сравнить статистику Дембеле и Мбаппе, то мы увидим, что Усман полностью доминирует в создании голевых моментов, а Килиан - в дриблинге. Тем не менее, футболист «Барселоны» бесспорно возглавляет рейтинг.