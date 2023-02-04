🤔 Кто на свете всех сильнее, здоровее и быстрее? Топ-5 футболистов мира по физической подготовке 💪

Здесь нет Ибрагимовича 😶.

Физическая подготовка играет ключевую роль в футболе, поскольку имеет большое значение для определения производительности игрока на поле. Высокий уровень готовности позволяет футболистам показывать свой лучший футбол в течение всего матча.

Игроки должны обладать хорошим сочетанием скорости, выносливости, силы, ловкости и гибкости, чтобы преуспеть. Для всего этого им приходится следовать строгому режиму тренировок и питания.

Многие футболисты работают с диетологами, чтобы нормировать баланс углеводов, белков и жиров. Кроме того, они также следуют строгим программам тренировок, чтобы наращивать свои мышцы, повышать выносливость и улучшать общую физическую форму.

Результатом этого сочетания питания и фитнеса является отличное телосложение, которым часто восхищаются болельщики и другие спортсмены. Серьезно относясь к своей физической форме и питанию, футболисты могут поддерживать свое здоровье, снижать риск получения травм и продлевать свою карьеру.

Без лишних слов давайте посмотрим на пятерых самых сильных футболистов в мире (по мнению портала Sportskeeda).

5) Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Маркус Рэшфорд сейчас в идеальной форме. Но год назад для него все выглядело довольно мрачно. Англичанин перенес операцию на плече в августе 2021 года, чтобы решить давнюю проблему.

С начала сезона 2022-23 он в невероятной форме, и произошло заметное улучшение его скорости, ловкости и выносливости.

Рэшфорд много работает со своими тренерами по фитнесу и диетологами, чтобы достигнуть наилучшей формы. Трансформация нападающего «МЮ» является свидетельством влияния, которое оказывают тренировки и режим на игру футболиста.

4) Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Мохамед Салах имеет одно из самых впечатляющих телосложений в футболе. Он всегда старается пребывать в лучшей форме, а его решимость и тяжелая работа значительно окупились в недавнем прошлом.

Салах худой, но мускулистый, что позволяет ему быть быстрым и гибким. Он отличный дриблер, который регулярно расправляется с неуклюжими защитниками. Салах также очень вынослив, что позволяет ему держать уровень на протяжении всей игры.

3) Адама Траоре («Вулверхэмптон»).

Обладая широкими плечами и мощными ногами, Адама Траоре является одним из самых физически мощных футболистов в мире. Он невероятно мускулистый, у него очень мало жира и он безумно быстрый.

Интересно, что фитнес-режим Траоре не предполагает поднятия тяжестей. В интервью испанскому изданию La Sexta Траоре сказал:

«Моя тренировка? Я не делаю вес. Трудно поверить, но я не делаю вес. Это генетика. Я тренируюсь, но очень быстро набираю массу».

2) Роберт Левандовски («Барселона»).

Жена Роберта Левандовского - польская каратистка и его личный тренер. Нападающий «Барселоны» следует строгим инструкциям по диете от своей супруги, и это определенно проявляется в его телосложении и уровне физической подготовки.

Несмотря на то, что Левандовскому 34 года, он продолжает оставаться одним из лучших игроков на планете. Он плодовитый бомбардир, который почти никогда не пропускает игры из-за проблем со здоровьем.

В 25 матчах во всех соревнованиях за «Барселону» в этом сезоне Левандовски забил 23 гола и отдал пять голевых передач.

1) Иньяки Уильямс («Атлетик Бильбао»).

Иньяки Уильямс - мощный и взрывоопасный игрок, который известен своей способностью обыгрывать защитников своей скоростью и быстрым изменением траектории движения. Он также отличный финишер, который может забивать голы со сложных позиций.

Уильямс - один из самых «здоровых» игроков современной эпохи. Он сыграл рекордные 251 матчей подряд в Ла Лиге, пока травма не вынудила его пропустить матч против «Сельты» в прошлое воскресенье (29 января). Это была первая игра чемпионата Испании, которую он пропустил за семь лет.