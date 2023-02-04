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🤔 Кто на свете всех сильнее, здоровее и быстрее? Топ-5 футболистов мира по физической подготовке 💪

Иньяки Уильямс Иньяки Уильямс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Атлетик Атлетик
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Мохамед Салах Мохамед Салах
Адама Траоре Адама Траоре
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы
Футбол Футбол

Здесь нет Ибрагимовича 😶.

Физическая подготовка играет ключевую роль в футболе, поскольку имеет большое значение для определения производительности игрока на поле. Высокий уровень готовности позволяет футболистам показывать свой лучший футбол в течение всего матча.

Игроки должны обладать хорошим сочетанием скорости, выносливости, силы, ловкости и гибкости, чтобы преуспеть. Для всего этого им приходится следовать строгому режиму тренировок и питания.

Многие футболисты работают с диетологами, чтобы нормировать баланс углеводов, белков и жиров. Кроме того, они также следуют строгим программам тренировок, чтобы наращивать свои мышцы, повышать выносливость и улучшать общую физическую форму.

Результатом этого сочетания питания и фитнеса является отличное телосложение, которым часто восхищаются болельщики и другие спортсмены. Серьезно относясь к своей физической форме и питанию, футболисты могут поддерживать свое здоровье, снижать риск получения травм и продлевать свою карьеру.

Без лишних слов давайте посмотрим на пятерых самых сильных футболистов в мире (по мнению портала Sportskeeda).

5) Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Manchester United v Everton: Emirates FA Cup Third Round

Маркус Рэшфорд сейчас в идеальной форме. Но год назад для него все выглядело довольно мрачно. Англичанин перенес операцию на плече в августе 2021 года, чтобы решить давнюю проблему.

С начала сезона 2022-23 он в невероятной форме, и произошло заметное улучшение его скорости, ловкости и выносливости.

Рэшфорд много работает со своими тренерами по фитнесу и диетологами, чтобы достигнуть наилучшей формы. Трансформация нападающего «МЮ» является свидетельством влияния, которое оказывают тренировки и режим на игру футболиста.

4) Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Мохамед Салах имеет одно из самых впечатляющих телосложений в футболе. Он всегда старается пребывать в лучшей форме, а его решимость и тяжелая работа значительно окупились в недавнем прошлом.

Салах худой, но мускулистый, что позволяет ему быть быстрым и гибким. Он отличный дриблер, который регулярно расправляется с неуклюжими защитниками. Салах также очень вынослив, что позволяет ему держать уровень на протяжении всей игры.

3) Адама Траоре («Вулверхэмптон»).

Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Premier League

Обладая широкими плечами и мощными ногами, Адама Траоре является одним из самых физически мощных футболистов в мире. Он невероятно мускулистый, у него очень мало жира и он безумно быстрый.

Интересно, что фитнес-режим Траоре не предполагает поднятия тяжестей. В интервью испанскому изданию La Sexta Траоре сказал:

«Моя тренировка? Я не делаю вес. Трудно поверить, но я не делаю вес. Это генетика. Я тренируюсь, но очень быстро набираю массу».

2) Роберт Левандовски («Барселона»).

Real Betis v FC Barcelona - LaLiga Santander

Жена Роберта Левандовского - польская каратистка и его личный тренер. Нападающий «Барселоны» следует строгим инструкциям по диете от своей супруги, и это определенно проявляется в его телосложении и уровне физической подготовки.

Несмотря на то, что Левандовскому 34 года, он продолжает оставаться одним из лучших игроков на планете. Он плодовитый бомбардир, который почти никогда не пропускает игры из-за проблем со здоровьем.

В 25 матчах во всех соревнованиях за «Барселону» в этом сезоне Левандовски забил 23 гола и отдал пять голевых передач.

1) Иньяки Уильямс («Атлетик Бильбао»).

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga Santander

Иньяки Уильямс - мощный и взрывоопасный игрок, который известен своей способностью обыгрывать защитников своей скоростью и быстрым изменением траектории движения. Он также отличный финишер, который может забивать голы со сложных позиций.

Уильямс - один из самых «здоровых» игроков современной эпохи. Он сыграл рекордные 251 матчей подряд в Ла Лиге, пока травма не вынудила его пропустить матч против «Сельты» в прошлое воскресенье (29 января). Это была первая игра чемпионата Испании, которую он пропустил за семь лет.

3 комментария

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Левая бровь Анчелотти
При всем моем отношении к Роналду, он обязан быть в этом списке. И Златан где?!
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Эд
Побольше бы таких футболистов, смотреть ещё приятнее футбол было бы
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Sadullo Vokhidov
Решфорд🤦‍♂️
+3
-1
+2
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