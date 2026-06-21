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  4. Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание футбола и влияет на характеристики, влюбляющие в него людей»

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Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание футбола и влияет на характеристики, влюбляющие в него людей»
Бьелса о паузах на водопой: разделение игры на 4 части многое отнимает.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о перерывах на водопой в рамках ЧМ-2026.

«Разделение футбола на четыре части вместо двух меняет устоявшееся культурное понимание этого вида спорта. Это ничего не добавляет и многое отнимает.

Когда футбол разделили на четыре тайма, никто не задумывался о том, какое влияние это может оказать на то, что влюбляет людей в футбол, а скорее о других последствиях, которые я не обсуждаю и не анализирую.

До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь есть другие. Люди влюбляются в эту игру именно из-за ее особенностей», – заявил Бьелса на пресс-конференции.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Роберто Парроттино
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Комментарии

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Так и есть, футбол превращается в хоккей из четырех периодов
ОтветЭкспертное мнение
Так и есть, футбол превращается в хоккей из четырех периодов
Не в хоккей, а в баскетбол. И не период, а четверть
Эти паузы сильно сбивают темп игры. Раньше только команды пользовались таким, валялись на поле и тд, затягивая паузы, а теперь это официально в регламенте на кубке мира только ради рекламы.
Не понятно зачем ломать то, что хорошо функционирует и где найден оптимальный баланс. Порой складывается впечатление, что это выдумки просто ради выдумки, будто бы неудержимо надо сделать что-то, просто чтобы что-то сделать. Это не только футбола касается, в общем-то.
амеры не были бы амерами, если бы не пытались втюхать рекламу
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