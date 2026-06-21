Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание футбола и влияет на характеристики, влюбляющие в него людей»

Бьелса о паузах на водопой: разделение игры на 4 части многое отнимает.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о перерывах на водопой в рамках ЧМ-2026 .

«Разделение футбола на четыре части вместо двух меняет устоявшееся культурное понимание этого вида спорта. Это ничего не добавляет и многое отнимает.

Когда футбол разделили на четыре тайма, никто не задумывался о том, какое влияние это может оказать на то, что влюбляет людей в футбол, а скорее о других последствиях, которые я не обсуждаю и не анализирую.

До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь есть другие. Люди влюбляются в эту игру именно из-за ее особенностей», – заявил Бьелса на пресс-конференции.