Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание футбола и влияет на характеристики, влюбляющие в него людей»
Бьелса о паузах на водопой: разделение игры на 4 части многое отнимает.
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о перерывах на водопой в рамках ЧМ-2026.
«Разделение футбола на четыре части вместо двух меняет устоявшееся культурное понимание этого вида спорта. Это ничего не добавляет и многое отнимает.
Когда футбол разделили на четыре тайма, никто не задумывался о том, какое влияние это может оказать на то, что влюбляет людей в футбол, а скорее о других последствиях, которые я не обсуждаю и не анализирую.
До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь есть другие. Люди влюбляются в эту игру именно из-за ее особенностей», – заявил Бьелса на пресс-конференции.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36431 голос
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Роберто Парроттино
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии