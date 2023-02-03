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Чистый восторг 😍 В сети появилось видео, как Каммингс, игрок сборной Австралии, зачитывает товарищам по команде сообщение от Оливье Жиру

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А все началось с несостоявшегося обмена футболками на ЧМ.

У самой милой, но при этом драматичной истории, произошедшей на чемпионате мира, появились новые подробности.

Речь о том эпизоде, когда Оливье Жиру не захотел меняться футболками с игроком сборной Австралии Джейсоном Каммингсом.

В тот день Франция обыграла австралийцев со счетом 4:1, а Жиру оформил дубль. После игры Каммингс очень хотел получить футболку нападающего, но что-то пошло не так.

На интервью The Project австралийский нападающий рассказал: «Я подошел к нему, такой же милый, как и всегда, и спросил: «Жиру, пожалуйста, мужик, можно взять твою футболку?» Я большой фанат, не мог бы ты мне ее дать?»

И он просто прошел мимо меня, притворившись, что никогда не говорил по-английски! И он играл в Премьер-лиге 10 лет! Он просто прошел мимо меня».

Однако вскоре на подкасте Mowers Club Каммингс заявил, что недопонимание улажено. Он рассказал, что Жиру написал ему сообщение и после этого выслал футболку «Милана».

А теперь в соцсетях австралийской А-Лиги появилось видео, как Джейсон рассказывает об этом своим товарищам по команде.

 

На этом видео Каммингс заходит в раздевалку «Сентрал Кост Мэринерс» и рассказывает эту историю:

«Сегодня утром я получил сообщение от Жиру. Он написал мне сообщение. Он написал мне в инстаграме в личку. Я покажу тебе, братан.

Я увидел это сегодня утром, я подумал: «О, черт». Я чуть не наложил в штаны. Я подумал, что это кто-то меня разводит».

Затем Каммингс зачитал сообщение, которое он получил от французского нападающего:

«Привет, братан, как дела? Извини за недоразумение, но твой приятель Джексон первым попросил меня поменяться футболками, а я хотел сохранить мою вторую, она много значит для меня, потому что в той игре я сравнялся с рекордом Тьерри Анри, подмигивающий смайлик. В общем, я хотел бы отправить тебе свою футболку «Милана», если захочешь. Дай мне знать, мужик.

Береги себя, Оли Джи».

Все игроки кричали от восторга, пока сам Каммингс скандировал: «Оли Джи!»

В конце концов Жиру выполнил свое обещание, и они, наконец, обменялись футболками. Оливье отправил Каммингсу свою форму «Милана», а тот в свою очередь отправил свою футболку «Сентрал Кост Мэринерс».

Прекрасное завершение саги.

2 комментария

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moldfan
Классная история. Круто, что Жиру просто сам написал чуваку... а не стал публично это как-то освещать... и оправдываться. Когда появилась первая часть, что он проигнорил парня.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nerazzurri1987
Оливье Жиру, как ни крути, одна из самых приятных личностей современного футбола. Как принято сейчас говорить - zero haters.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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