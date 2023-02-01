Румменигге назвал золотое трансферное правило «Баварии». Оно появилось благодаря Рибери

Карл-Хайнц Румменигге назвал главное отличие «Баварии» от ее преследователей в Бундеслиге. Мюнхенцы могут позволить себе не продавать лидеров команды. Более того, для немецкого Рекордмайстера это табу.

Румменигге рассказал о золотом трансферном правиле «Баварии»:

«Большая разница между «Баварией» и, скажем, «Боруссией» или «Лейпцигом» заключается в том, что у этих клубов разная философия. В том числе из-за разных экономических условий. «Бавария» никогда бы не продала Беллингема или Нкунку. У нас есть железный закон: игрок, который критически важен для команды, должен остаться, даже если вам придется выложить за него большие деньги».

Карл-Хайнц вспомнил, когда в Мюнхене появилось такое правило. Все началось с легенды клуба:

«Это был 2008 год. Тогда мы получили два невероятных предложения по Франку Рибери: одно из Испании и одно почти аморальное из Англии. Ули Хенесс, Карл Хопфнер и я встретились с Франком Рибери в Тегернзее и сказали ему: «Ты можешь хоть перевернуть все с ног на голову, но ты останешься в команде. Мы сделаем тебе предложение о новом контракте на пределе наших возможностей». Так Франк остался в «Баварии», а у нас появилось это золотое правило. Ему мы следуем и по сей день. Скажем, сейчас мы могли бы продать Мусиалу больше чем за 100 млн евро. Но где мы потом найдем такого золотого игрока? Он не только исключителен на поле, но и просто отличный человек. От таких игроков отказаться невозможно».

Летом однако «Бавария» рассталась с одним из лидеров команды – Роберт Левандовски перебрался в «Барселону». Конечно, поляк уже не молодой, но все же он возглавлял атаку Рекордмайстера.

Тем не менее железный закон клуба, о котором говорил Румменигге, кажется весьма логичным.

Но смогли бы другие клубы Бундеслиги перенять золотое правило мюнхенцев?