Дом самой преданной болельщицы «Нанта» – сказка! Нет ни одного уголка без клубной символики

Французский «Нант» идет на 13 строчке в Лиге 1, клуб не проигрывает в официальных матчах уже два с половиной месяца и набрал хорошую форму. 7 матчей без поражений – не такое большое достижение для футбола, но невероятно ценное для родных болельщиков, которых не так уже и много.

Одна из них – Пату Лоик Мориссе. Женщину считают самой преданной болельщицей «Нанта», и чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на ее квартиру. Пату провела экскурсию и показала, что в ее доме почти нет уголка без желто-зеленой символики.