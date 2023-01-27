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Дом самой преданной болельщицы «Нанта» – сказка! Нет ни одного уголка без клубной символики

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Футбол Футбол

Французский «Нант» идет на 13 строчке в Лиге 1, клуб не проигрывает в официальных матчах уже два с половиной месяца и набрал хорошую форму. 7 матчей без поражений – не такое большое достижение для футбола, но невероятно ценное для родных болельщиков, которых не так уже и много.

Одна из них – Пату Лоик Мориссе. Женщину считают самой преданной болельщицей «Нанта», и чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на ее квартиру. Пату провела экскурсию и показала, что в ее доме почти нет уголка без желто-зеленой символики.

1 комментарий

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Гуркюфф
Как же они удивляться если узнают что в мире есть большой персофан Йоанна Гуркюффа 😄
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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