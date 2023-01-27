Бразильским мужчинам запретили вход на стадион – девушки заполонили 42-тысячную арену и устроили шоу

В Бразилии очередной неординарный случай: из-за массовых драк фанатов «Атлетико Паранаэнсе» футбольная федерация запретила всем мужчинам вход на их ближайшие матчи. На стадион сейчас пускают только девушек и детей.

Кажется, в бразильской федерации точно не ждали такого продолжения ситуации: почти всю 42-тысячную арену «Паранаэнсе» заполнили девушки. Самое интересное – входной билет на стадион стоил 1 кг нескоропортящихся продуктов. Бедные мужчины-болельщики остались без футбола, без жён и без еды.

Возможно, самый необычный матч в жизни футболистов «Паранаэнсе».