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Бразильским мужчинам запретили вход на стадион – девушки заполонили 42-тысячную арену и устроили шоу

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В Бразилии очередной неординарный случай: из-за массовых драк фанатов «Атлетико Паранаэнсе» футбольная федерация запретила всем мужчинам вход на их ближайшие матчи. На стадион сейчас пускают только девушек и детей.

Кажется, в бразильской федерации точно не ждали такого продолжения ситуации: почти всю 42-тысячную арену «Паранаэнсе» заполнили девушки. Самое интересное – входной билет на стадион стоил 1 кг нескоропортящихся продуктов. Бедные мужчины-болельщики остались без футбола, без жён и без еды.

Возможно, самый необычный матч в жизни футболистов «Паранаэнсе».

18 комментариев

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Василий Иванов
Ответ Олег Жданов
Не знаю что за команда.. Наверно как и все.. Но то что о ней благодаря их women -узнал весь мир.. -это многого стоит!! Не удивлюсь что многие фемины в многих странах и многих командах это повторят..!
Это плагиат, а первоначально такие акции проводили турчанки, к именно поклонницы Фенербахче. P.s. может и другие турецкие болельщицы.
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Стэн Смит
Ответ SSilence
Свидетели фанайди не дремлют. Опять из передержки выпустили?
Тебя жаль что выпустили
+1
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Farid Green
В Турции подобное уже было , на матч пускали только женщин и детей 😅
Один из футболистов даже высказался что это еще хуже чем при пустых трибунах)))))
+4
-2
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viktorpavlov70
Ответ Олег Жданов
Не знаю что за команда.. Наверно как и все.. Но то что о ней благодаря их women -узнал весь мир.. -это многого стоит!! Не удивлюсь что многие фемины в многих странах и многих командах это повторят..!
Ну тогда добро пожаловать в мир футбола)))
+8
0
+8
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Денис Головко
Лец ми спик фром май харт ин инглиш.
+1
0
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Ruscello
Ответ Олег Жданов
Не знаю что за команда.. Наверно как и все.. Но то что о ней благодаря их women -узнал весь мир.. -это многого стоит!! Не удивлюсь что многие фемины в многих странах и многих командах это повторят..!
Это довольно известная команда. Да и в прошлом году в финале Копа Либертадотрес играла.
+17
0
+17
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SSilence
Ответ Nepobedimy
Супер. И без фан ID справились
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+1
-20
-19
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Эдвард Джеймс Кенуэй
В какой-то момент кажется, что скандируют - хо-ро-шо)
+2
0
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SSilence
Ответ Ligalaiz
Отличное зрелище и решение. И стадион собрали, и донаты с целью и смыслом, и пример показали, и фан ID не ввели. Даже в Бразилии, со всеми их проблемами политическими и экономическими с головой больше дружат чем ...ну вы поняли
Комментарий скрыт
+3
-21
-18
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Олег Жданов
Не знаю что за команда.. Наверно как и все.. Но то что о ней благодаря их women -узнал весь мир.. -это многого стоит!! Не удивлюсь что многие фемины в многих странах и многих командах это повторят..!
+9
-1
+8
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Руслан Магамуров
пушка!а счет то какой?
+3
0
+3
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Захар Кривостоев
В такую фанзону я бы затесался…
+11
0
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GLW
Хитрый в конце перформанс от футболистов. Все 80 тыс. подпрыгивали.
+18
0
+18
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Alexandr Skomorovsky
40+ тыщ брюнеток!!!

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Дмитрий Иванов
Блин, это ж просто ОГОНЬ!!!
+7
-1
+6
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Ligalaiz
Отличное зрелище и решение. И стадион собрали, и донаты с целью и смыслом, и пример показали, и фан ID не ввели.

Даже в Бразилии, со всеми их проблемами политическими и экономическими с головой больше дружат чем ...ну вы поняли
+70
-5
+65
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eld_14
Сексизм
+6
-2
+4
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Nepobedimy
Супер. И без фан ID справились
+47
-4
+43
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