Бразильским мужчинам запретили вход на стадион – девушки заполонили 42-тысячную арену и устроили шоу
В Бразилии очередной неординарный случай: из-за массовых драк фанатов «Атлетико Паранаэнсе» футбольная федерация запретила всем мужчинам вход на их ближайшие матчи. На стадион сейчас пускают только девушек и детей.
Кажется, в бразильской федерации точно не ждали такого продолжения ситуации: почти всю 42-тысячную арену «Паранаэнсе» заполнили девушки. Самое интересное – входной билет на стадион стоил 1 кг нескоропортящихся продуктов. Бедные мужчины-болельщики остались без футбола, без жён и без еды.
Возможно, самый необычный матч в жизни футболистов «Паранаэнсе».
Один из футболистов даже высказался что это еще хуже чем при пустых трибунах)))))
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Даже в Бразилии, со всеми их проблемами политическими и экономическими с головой больше дружат чем ...ну вы поняли