«Тебе стоит побеспокоиться о Швеции, которая даже не была на последних ЧМ». Агуэро защищает Аргентину от Ибрагимовича

Задело за живое.

Серхио Агуэро раскритиковал Златана Ибрагимовича за его слова о сборной Аргентины.

Недавно шведский нападающий дал интервью France Inter, где похвалил Месси и Мбаппе, но заявил, что Аргентина больше ничего подобного выиграть не сможет.

«Мне жаль Мбаппе, потому что если вы забиваете четыре гола в финале (включая пенальти) и не выигрываете чемпионат мира, это очень печально. Но он выиграет еще один чемпионат мира, и он уже выиграл один, поэтому я не беспокоюсь о Мбаппе.

Я беспокоюсь о других игроках Аргентины, потому что они больше ничего не выиграют. Месси выиграл все, и его будут помнить. Но остальных, которые вели себя очень плохо во время празднования, не за что уважать. Я говорю это как профессиональный футболист высокого уровня. Для меня это знак того, что они выиграли один раз и больше не выиграют, потому что так не побеждают».

Ибрагимович, видимо, имел в виду поведение Эмилиано Мартинеса, который совершил непристойный жест, когда он получил свою награду «Золотая перчатка». Вратарь «Астон Виллы» также издевался над Мбаппе, принеся куклу с лицом на парад в честь победы в Буэнос-Айресе.

Агуэро, который активно участвовал в праздновании аргентинцев, не смог проигнорировать слова шведа.

В своем стриме на Twitch Серхио сказал:

«Мне кажется, очень грубо говорить, что мы больше не собираемся побеждать. Я думаю, что прежде чем беспокоиться об Аргентине, тебе бы стоило побеспокоиться о своей стране, о своих игроках, которые даже не были на последних чемпионатах мира».

Ибрагимович наблюдал за финалом вместе с бывшим товарищем по команде Полем Погба и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Поклонники заметили, что бывший легендарный нападающий не проявил никаких эмоций, когда Аргентина выиграла.