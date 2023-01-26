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«Тебе стоит побеспокоиться о Швеции, которая даже не была на последних ЧМ». Агуэро защищает Аргентину от Ибрагимовича

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Задело за живое.

Серхио Агуэро раскритиковал Златана Ибрагимовича за его слова о сборной Аргентины.

Недавно шведский нападающий дал интервью France Inter, где похвалил Месси и Мбаппе, но заявил, что Аргентина больше ничего подобного выиграть не сможет.

«Мне жаль Мбаппе, потому что если вы забиваете четыре гола в финале (включая пенальти) и не выигрываете чемпионат мира, это очень печально. Но он выиграет еще один чемпионат мира, и он уже выиграл один, поэтому я не беспокоюсь о Мбаппе.

Я беспокоюсь о других игроках Аргентины, потому что они больше ничего не выиграют. Месси выиграл все, и его будут помнить. Но остальных, которые вели себя очень плохо во время празднования, не за что уважать. Я говорю это как профессиональный футболист высокого уровня. Для меня это знак того, что они выиграли один раз и больше не выиграют, потому что так не побеждают».

Ибрагимович, видимо, имел в виду поведение Эмилиано Мартинеса, который совершил непристойный жест, когда он получил свою награду «Золотая перчатка». Вратарь «Астон Виллы» также издевался над Мбаппе, принеся куклу с лицом на парад в честь победы в Буэнос-Айресе.

Агуэро, который активно участвовал в праздновании аргентинцев, не смог проигнорировать слова шведа.

В своем стриме на Twitch Серхио сказал:

«Мне кажется, очень грубо говорить, что мы больше не собираемся побеждать. Я думаю, что прежде чем беспокоиться об Аргентине, тебе бы стоило побеспокоиться о своей стране, о своих игроках, которые даже не были на последних чемпионатах мира».

Ибрагимович наблюдал за финалом вместе с бывшим товарищем по команде Полем Погба и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Поклонники заметили, что бывший легендарный нападающий не проявил никаких эмоций, когда Аргентина выиграла.

23 комментария

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messi_leo
Ответ Александр Рагулин
Эта команда Аргентины больше ничего не выиграет, потому что её больше не будут тащить за уши судьи, сколько матчей не смотрел всегда поражался, почему Аргентина не заканчивает в 10-ом, очень грязно играли. Мировое сообщество очень хотелось победы Месси на ЧМ, как и шейхи Катара. Миссия выполнена.
Очевидно, что во время ЧМ твои глаза созерцали квадрат Малевича.
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Александр Рагулин
Эта команда Аргентины больше ничего не выиграет, потому что её больше не будут тащить за уши судьи, сколько матчей не смотрел всегда поражался, почему Аргентина не заканчивает в 10-ом, очень грязно играли. Мировое сообщество очень хотелось победы Месси на ЧМ, как и шейхи Катара. Миссия выполнена.
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Фархад Касимханов
Ответ Quli
Агуеро нужно быть самим собой. Хватит уже вести себя как использованный ганд..н Месси!
Аргентина красавчики так держать на зависть всем
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Фархад Касимханов
Ответ ЧИКО
Я с Ибрагимовичем вполне согласен… Аргентинцы вели себя очень не пристойно. Начиная ударом мяча в сторону зрителей, которые были очень близко, заканчивая дико-пижонским жестом Мартинеса и куклой Мбапе. Он правильно говорит, Месси выиграл достойно и его будут помнить, а остальных не очень, и эта команда без Месси, никогда не стала бы чемпионом мира. Они все игроки средней категории и врятли что ещё выиграют. Весь мир болел за Месси, а не за сборную Аргентины.
Аргентина красавчики так держать на зависть всем
0
0
0
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Фархад Касимханов
Ответ Тюменский медвежонок
Забавляют конечно комменты 15-летних фанатов в защиту... Ибра вел себя всю карьеру как "типичный мужик", в мужском коллективе всегда есть шутки с элементами насилия аля ударить, дать под жопу, все эти удары делаются само собой не в полную силу и никакого ущерба физического не наносят, при этом Ибра никогда не переходил грани, не лепил из футболистов кукол, не имел кубки и не смеялся над проигравшей командой и их футболистами
Аргентина красавчики так держать,на зло всем
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Фархад Касимханов
Ответ Самый адовый Крикун
В 2018-м шведы вроде подальше аргентинцев вместе с Агуэро на ЧМ прошли, нет?
Аргентина красавчики,так держать на зависть всем
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Direct free kick
Противостоянии жабы с гадюкай
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Quli
Агуеро нужно быть самим собой. Хватит уже вести себя как использованный ганд..н Месси!
0
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Рома Голованов
Ответ Самый адовый Крикун
В 2018-м шведы вроде подальше аргентинцев вместе с Агуэро на ЧМ прошли, нет?
И чё с того? Бред хоть не пиши. Как будто разобранная Аргентина тогда могла конкурировать с праймовой Францией. Да и какая разница, если шведы ДАЖЕ не попали на этот чм. А это куда сильнее бьёт по имеджу сборной. Сборная Италии не даст соврать.
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-3
-3
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Санитар-волк
Аргентинцы сейчас - Чемпионы Мира, причём в третий раз. Остальное - болтовня на пустом месте.
+1
-2
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Arthur Jacob
Ответ ЧИКО
Я с Ибрагимовичем вполне согласен… Аргентинцы вели себя очень не пристойно. Начиная ударом мяча в сторону зрителей, которые были очень близко, заканчивая дико-пижонским жестом Мартинеса и куклой Мбапе. Он правильно говорит, Месси выиграл достойно и его будут помнить, а остальных не очень, и эта команда без Месси, никогда не стала бы чемпионом мира. Они все игроки средней категории и врятли что ещё выиграют. Весь мир болел за Месси, а не за сборную Аргентины.
Правильно и делали, показали всем характер и кто есть кто. Эти парни герои своей страны VAMOS ARGENTINA 🇦🇷
+2
-2
0
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Тюменский медвежонок
Забавляют конечно комменты 15-летних фанатов в защиту... Ибра вел себя всю карьеру как "типичный мужик", в мужском коллективе всегда есть шутки с элементами насилия аля ударить, дать под жопу, все эти удары делаются само собой не в полную силу и никакого ущерба физического не наносят, при этом Ибра никогда не переходил грани, не лепил из футболистов кукол, не имел кубки и не смеялся над проигравшей командой и их футболистами
+7
0
+7
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Goozla
Пик карьеры Златана за сборную - покер в товарищеском матче, как тут не крути. Нот бэд, нот гуд.
0
-1
-1
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danik 258808
Ответ SPAIN_CHAMPION.2008/2010/2012....
Победителей не судят. 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
Самое тупое заявление, любое недостойное поведение осуждают и не важно победители это или нет
+4
0
+4
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danik 258808
Ответ Altim
Повторюсь и здесь. Ибра может и прав в своей критике, но странно слышать её от него. Он забыл как он вёл себя на протяжении карьеры??)) Это очень странно))) Поэтому Агуэро тоже прав. Уж не тому кто "в шутку" бьёт своих партнёров ногой по голове (неоднократно) говорить о непристойном поведении.
Когда Златан какого то соперника в открытую оскорблял, как тот же Агуэро с Камавингой?
+11
0
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Вячеслав Новиков
Время покажет кто прав а кто нет
0
0
0
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SPAIN_CHAMPION.2008/2010/2012....
Победителей не судят. 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
+1
-4
-3
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Самый адовый Крикун
А ещё один момент, шведы не попали на ЧМ в Катаре во многом благодаря тому, что одна команда получила несправедливое преимущество, имея больше времени на подготовку к решающей стыковой игре, в то время как скандинавы бодались два часа с чехами. И кто его знает, как бы оно вышло, окажись шведы в группе с Аргентиной вместо поляков.
П. С. Аргентина выиграла чемпионат по делу, тут спорить не буду.
+3
-3
0
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Александр Бородин
Ответ Самый адовый Крикун
В 2018-м шведы вроде подальше аргентинцев вместе с Агуэро на ЧМ прошли, нет?
В четвертьфинале вроде от Англии отлители, Аргентина вроде в 1/8 вылетела, но точно не помню уже
+1
-1
0
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RembaXXX
Ибра прав на 100%, Аргентине надо ФИФА благодарить и авторитет Месси за подаренный титул, а они ведут себя как последние скотины, никакого уважения к соперникам. Ибра, несмотря на не самый простой характер, никогда себе такого не позволял и он имеет право высказывать свое мнение. А Агуэро вместо того, чтобы осудить поведение своих игроков, ввязывается в необоснованную полемику (типа сам дурак).
+3
-5
-2
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ЧИКО
Я с Ибрагимовичем вполне согласен… Аргентинцы вели себя очень не пристойно. Начиная ударом мяча в сторону зрителей, которые были очень близко, заканчивая дико-пижонским жестом Мартинеса и куклой Мбапе. Он правильно говорит, Месси выиграл достойно и его будут помнить, а остальных не очень, и эта команда без Месси, никогда не стала бы чемпионом мира. Они все игроки средней категории и врятли что ещё выиграют. Весь мир болел за Месси, а не за сборную Аргентины.
+6
-6
0
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Самый адовый Крикун
В 2018-м шведы вроде подальше аргентинцев вместе с Агуэро на ЧМ прошли, нет?
+16
-4
+12
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Altim
Повторюсь и здесь. Ибра может и прав в своей критике, но странно слышать её от него. Он забыл как он вёл себя на протяжении карьеры??)) Это очень странно))) Поэтому Агуэро тоже прав. Уж не тому кто "в шутку" бьёт своих партнёров ногой по голове (неоднократно) говорить о непристойном поведении.
+27
-11
+16
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