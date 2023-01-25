Гаспачо
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Каррагер и Невилл вновь зарубились в эфире Sky Sports. На этот раз из-за Месси

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До драки дело не дошло, но было жарко.

23 января в программе Monday Night Football на Sky Sports футбольные эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл вступили в жаркий спор о капитане сборной Аргентины и игроке «ПСЖ» Лионеле Месси.

Во время ЧМ-2022 аргентинцы в первом матче группы проиграли саудовцам со счетом 2:1. После игры Невилл заявил, что с годами защитникам стало легче отбирать мяч у Месси.

«На днях Месси... Он просто ходил по полю. В перерыве я сказал: «Люди больше его не боятся». Они не боятся. Когда он с мячом, люди бегут к нему и отбирают его, просто совершают отбор».

Слова Невилла стали неактуальными, когда Месси и команда стала чемпионом мира. Форвард «ПСЖ» забил 7 голов и 3 голевые передачи и получил «Золотой мяч».

Как оказалось, Каррагер не забыл и решил напомнить Невиллу о том разговоре на программе MNF:

− Расскажи нам, что ты на самом деле думаешь о Месси?

− Ты считаешь, что я сказал, что Месси не выиграет ЧМ?

− Нет, ты сказал, что у него легко отнять мяч. Что ты говорил раньше в зеленой комнате?

− Нет. Я говорил о Месси, что Месси теперь и Месси 10 лет назад, у него гораздо чаще можно отнять мяч. Такие мои слова были, в таком духе. Он не противостоит игрокам так, как делал это раньше.

Затем сам Невилл уже пошел в атаку: «Ты сказал, что «Юнайтед» должен продать Рэшфорда! Ты сказал, что Конте должен быть в «Юнайтед»! Ты сказал, что Лисандро Мартинес не может играть в АПЛ! Ты − катастрофа!»

Трудно быть судьей в этом споре, но похоже, что Гари Невилл нашел целых три контраргумента на один аргумент от Каррагера.

27 комментариев

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Michael_the_creator
Ответ 8sq8bzqfby
Да, он говорил, что Месси лучший в 21 веке.
Бесспорно
Ещё он сказал, что Роналду>Месси для него 🤡
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Макс Зайков
Ответ Дженнифер Коннелли
Невилл мне нравится! Классный и интеллектуальный мужик!
Ахаха, видимо у самого интеллекта 0
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8sq8bzqfby
Ответ Michael_the_creator
Сам Пеле ещё при жизни говорил, кто для него лучший 🤡
Да, он говорил, что Месси лучший в 21 веке.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Michael_the_creator
Сам Пеле ещё при жизни говорил, кто для него лучший 🤡
Какая разница что он когда говорил? Научись читать и понимать прочитанное)
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Ромарио
Пристол это маленькая табуретка у стола или что?-))
Нет, это такая большая золотая хрень немного похож на кресло, которую охраняет мать драконов )
0
0
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Ромарио
Ответ Flow market Victor Mercedes
Лучший показал на ЧМ и доказал всем кто достоин сесть на пристол после великого Пеле👑🇦🇷
Пристол это маленькая табуретка у стола или что?-))
+2
0
+2
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v.belorussky
Почему у Невилла такой писклявый голосок? Как будто петушок кудахтает, честное слово))
+4
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Мадрид наказывает!
биба и боба
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-1
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Ascar Shatmanov
Ответ moldfan
Касательно споров о Юнайтеде. Каррагер почти всегда прав. О Конте, Каррагер говорил, когда Юнайтеде был Сульшер а потом Рагник. Врятли он не может считаться не правым. Учитывая, что МЮ ЛЧ просрал, когда Конте вывел Шпор в ЛЧ. Обогнав Юнайтед на 13 очков. С момента когда МЮ возглавил Тен Хааг, Джэйми почти всегда его скорее нахваливал. Караггер говорил, что Сульшер не выиграет ничего, хоть и работает хорошо. Просто потому-что он слабее Клоппа, Гвардиолы и Тухеля. Караггер говорил, что не видит как возвращения Криштиану сделает Юнайтед конкурентным Сити и Ливерпулю. Когда Невилл, говорил что он поможет им стать на один уровень. Про Рэшфорда видимо был не прав. Я честно говоря не помню этот разговор и контекст.
Прав, прав, не прав… большинство критики в адрес нынешнего мю всегда будет оказываться правдой. Карагер критик мю и всего что окружает клуб. Смысл это обсуждать?
0
-1
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Michael_the_creator
Ответ Flow market Victor Mercedes
Лучший показал на ЧМ и доказал всем кто достоин сесть на пристол после великого Пеле👑🇦🇷
Сам Пеле ещё при жизни говорил, кто для него лучший 🤡
0
-4
-4
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Дженнифер Коннелли
Невилл мне нравится! Классный и интеллектуальный мужик!
+1
-2
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Pushkin Sasha
Не очень понял, какая связь между победой на ЧМ и тем, что у Месси теперь легче отнять мяч. Невилл прав, Лео постарел и многое потерял.
+5
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Larisa Kolesnikova
Гвардиол подтвердит - как же легко у Лео отнять мяч...
+6
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Терминатор///Айлбибекович
Невил съехал с не удобной темы перейдя в атаку.Что ж,имеет право.
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Сергей Лобцев
Ответ Игорь Климов
После победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира где Лео Месси был признан MVP этого турнира, слова Невилла выглядят просто нелепо.
Ну собственно, как и все остальные слова Невилла. Неплохой шоумен и такой себе аналитик
+5
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Maksat S
Ловчев, Черданцев и Бубнов
0
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14orange
Ох, не о том они говорят! Как же политика в спорте? Как же спорт в политике? Слабенькая передача, им бы у М... поучиться.
0
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Ernest Imamov
Гари тоже можно понять, Аргентина с Месси, Лаутаро, Ди Марией и прочими уступили Саудовской Аравии, многие тогда поставили крест на Аргентину
+7
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Gon3a1e5@mail.ru
Забил 7 голов отдал 3 передачи и получил золотой что….
+1
-1
0
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Flow market Victor Mercedes
Лучший показал на ЧМ и доказал всем кто достоин сесть на пристол после великого Пеле👑🇦🇷
+9
-4
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Максим Τихонов
Какой высокий голос у Невилла, в конце аж завизжал))
+1
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Вертуальный
Ответ moldfan
Касательно споров о Юнайтеде. Каррагер почти всегда прав. О Конте, Каррагер говорил, когда Юнайтеде был Сульшер а потом Рагник. Врятли он не может считаться не правым. Учитывая, что МЮ ЛЧ просрал, когда Конте вывел Шпор в ЛЧ. Обогнав Юнайтед на 13 очков. С момента когда МЮ возглавил Тен Хааг, Джэйми почти всегда его скорее нахваливал. Караггер говорил, что Сульшер не выиграет ничего, хоть и работает хорошо. Просто потому-что он слабее Клоппа, Гвардиолы и Тухеля. Караггер говорил, что не видит как возвращения Криштиану сделает Юнайтед конкурентным Сити и Ливерпулю. Когда Невилл, говорил что он поможет им стать на один уровень. Про Рэшфорда видимо был не прав. Я честно говоря не помню этот разговор и контекст.
Столько всего написал это лайк чисто этики
+14
0
+14
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moldfan
Касательно споров о Юнайтеде. Каррагер почти всегда прав. О Конте, Каррагер говорил, когда Юнайтеде был Сульшер а потом Рагник. Врятли он не может считаться не правым. Учитывая, что МЮ ЛЧ просрал, когда Конте вывел Шпор в ЛЧ. Обогнав Юнайтед на 13 очков. С момента когда МЮ возглавил Тен Хааг, Джэйми почти всегда его скорее нахваливал.

Караггер говорил, что Сульшер не выиграет ничего, хоть и работает хорошо. Просто потому-что он слабее Клоппа, Гвардиолы и Тухеля.

Караггер говорил, что не видит как возвращения Криштиану сделает Юнайтед конкурентным Сити и Ливерпулю. Когда Невилл, говорил что он поможет им стать на один уровень.

Про Рэшфорда видимо был не прав. Я честно говоря не помню этот разговор и контекст.
+69
-2
+67
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Dimonty
Если без шуток - после потерь Месси Аргентина получила от саудовцев и французов.
+5
-7
-2
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ПьяныйКот
Невилл начал сливаться сразу)
+3
-2
+1
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