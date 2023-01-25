Каррагер и Невилл вновь зарубились в эфире Sky Sports. На этот раз из-за Месси
До драки дело не дошло, но было жарко.
23 января в программе Monday Night Football на Sky Sports футбольные эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл вступили в жаркий спор о капитане сборной Аргентины и игроке «ПСЖ» Лионеле Месси.
Во время ЧМ-2022 аргентинцы в первом матче группы проиграли саудовцам со счетом 2:1. После игры Невилл заявил, что с годами защитникам стало легче отбирать мяч у Месси.
«На днях Месси... Он просто ходил по полю. В перерыве я сказал: «Люди больше его не боятся». Они не боятся. Когда он с мячом, люди бегут к нему и отбирают его, просто совершают отбор».
Слова Невилла стали неактуальными, когда Месси и команда стала чемпионом мира. Форвард «ПСЖ» забил 7 голов и 3 голевые передачи и получил «Золотой мяч».
Как оказалось, Каррагер не забыл и решил напомнить Невиллу о том разговоре на программе MNF:
− Расскажи нам, что ты на самом деле думаешь о Месси?
− Ты считаешь, что я сказал, что Месси не выиграет ЧМ?
− Нет, ты сказал, что у него легко отнять мяч. Что ты говорил раньше в зеленой комнате?
− Нет. Я говорил о Месси, что Месси теперь и Месси 10 лет назад, у него гораздо чаще можно отнять мяч. Такие мои слова были, в таком духе. Он не противостоит игрокам так, как делал это раньше.
Затем сам Невилл уже пошел в атаку: «Ты сказал, что «Юнайтед» должен продать Рэшфорда! Ты сказал, что Конте должен быть в «Юнайтед»! Ты сказал, что Лисандро Мартинес не может играть в АПЛ! Ты − катастрофа!»
Трудно быть судьей в этом споре, но похоже, что Гари Невилл нашел целых три контраргумента на один аргумент от Каррагера.
Ещё он сказал, что Роналду>Месси для него 🤡
Караггер говорил, что Сульшер не выиграет ничего, хоть и работает хорошо. Просто потому-что он слабее Клоппа, Гвардиолы и Тухеля.
Караггер говорил, что не видит как возвращения Криштиану сделает Юнайтед конкурентным Сити и Ливерпулю. Когда Невилл, говорил что он поможет им стать на один уровень.
Про Рэшфорда видимо был не прав. Я честно говоря не помню этот разговор и контекст.