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Жена Дани Алвеса прокомментировала обвинение мужа в сексуальном домогательстве

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Испанская супермодель и жена Дани Алвеса Хоана Санс выступила в защиту своего мужа. Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» арестован по подозрению в сексуальном насилии.

Санс цитирует издание Diario AS:

«Я знаю своего мужа. Я знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял ко мне никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

Алвес и Хоана тайно поженились на Ибице еще в 2017 году. До этого девушка дважды отклоняла предложения руки и сердца от Дани.

Хоана — популярная в Испании модель, число ее подписчиков в соцсетях доходит почти до миллиона.

По версии предполагаемой жертвы, 30 декабря 2022 года Алвес домогался ее в ночном клубе Барселоны. Сейчас игрока «Пумас» поместили под стражу без права освобождения под залог.

2 комментария

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василий иванов
может на камеры попало иначе слишком жестко просто со слов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gon3a1e5@mail.ru
Ужас
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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