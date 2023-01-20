Жена Дани Алвеса прокомментировала обвинение мужа в сексуальном домогательстве

Испанская супермодель и жена Дани Алвеса Хоана Санс выступила в защиту своего мужа. Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» арестован по подозрению в сексуальном насилии.

Санс цитирует издание Diario AS:

«Я знаю своего мужа. Я знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял ко мне никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

Алвес и Хоана тайно поженились на Ибице еще в 2017 году. До этого девушка дважды отклоняла предложения руки и сердца от Дани.

Хоана — популярная в Испании модель, число ее подписчиков в соцсетях доходит почти до миллиона.

По версии предполагаемой жертвы, 30 декабря 2022 года Алвес домогался ее в ночном клубе Барселоны. Сейчас игрока «Пумас» поместили под стражу без права освобождения под залог.