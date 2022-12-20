Гаспачо
Блог

«Ни у кого нет такого высокого iQ в футболе». Лаллана и Хендерсон назвали лучшим полузащитником игрока «Мадрида»

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Адам Лаллана Адам Лаллана
Клубы
Лука Модрич Лука Модрич
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Игрок «Брайтона» Адам Лаллана признался, что он и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обсуждали, кто является лучшим полузащитником, против которого им приходилось играть. Оба футболиста сошлись во мнении, что это игрок «Мадрида».

«Я говорил с Джорданом, и мы согласились, что Лука Модрич – лучший полузащитник, которому нам довелось противостоять. Ни у кого в центре поля нет такого высокого футбольного IQ, как у Луки».

Лука Модрич добился успеха не только в «Мадриде», но и в сборной: в 2018 году хорваты стали серебряными призерами чемпионата мира, а в Катаре завоевали бронзу.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные