«Ни у кого нет такого высокого iQ в футболе». Лаллана и Хендерсон назвали лучшим полузащитником игрока «Мадрида»

Игрок «Брайтона» Адам Лаллана признался, что он и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обсуждали, кто является лучшим полузащитником, против которого им приходилось играть. Оба футболиста сошлись во мнении, что это игрок «Мадрида».

«Я говорил с Джорданом, и мы согласились, что Лука Модрич – лучший полузащитник, которому нам довелось противостоять. Ни у кого в центре поля нет такого высокого футбольного IQ, как у Луки».

Лука Модрич добился успеха не только в «Мадриде», но и в сборной: в 2018 году хорваты стали серебряными призерами чемпионата мира, а в Катаре завоевали бронзу.