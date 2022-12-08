Лев-оракул назвал победителя матча Англия – Франция. Точность его прогнозов составляет 90%

В Таиланде нашелся Нострадамус из мира животных.

Лев по кличке Чао Бой предсказывает исход футбольных матчей катарского чемпионата мира. Царь зверей из тайского зоопарка угадал результат большинства встреч Мундиаля. В этот раз он назвал победителей пар четвертьфиналистов.

Схема проста: лев выбирает победителя встречи, прыгая за куриной ножкой, висящей под флагами стран-участниц матча.

С определением результата игры Франции и Англии оракулу пришлось непросто. Но после нескольких секунд раздумья Чао Бой выбрал команду Дешама. Серьезный вызов для Саутгейта!

А вот немного других предсказаний от льва-оракула на четвертьфинал ЧМ.

Аргентина обыграет Нидерланды, Бразилия победит Хорватию, а в паре Португалии и Марокко поражение потерпит команда Сантуша.

Если предсказания тайского льва сбудутся, то человечество обретет достойную замену легендарному осьминогу Паулю.

А что думаете вы? Верный ли выбор сделал Чао Бой?