«Это карма». Болельщики «МЮ» объяснили вылет Испании с ЧМ решением Луиса Энрике не брать в Катар Де Хеа

Испания завершила свое участие в чемпионате мира в Катаре, уступив Марокко в 1/8 финала.

Команда Луиса Энрике проиграла по пенальти, ворота Фурии Рохи защищал голкипер «Атлетика» Унаи Симон – ему удалось отразить только один удар марокканцев.

Фанаты «МЮ» отметили, что одной из причин неудачи сборной Испании стало решение Луиса Энрике не брать в Катар Давида Де Хеа.

Болельщики «Юнайтед» поделились своим мнением в Twitter:

«Это сообщение для Луиса Энрике, который не взял мой №1 Давида Де Хеа на чемпионат мира. Наслаждайся дорогой домой!».

«Это карма за выбор Унаи Симона вместо Давида Де Хеа. Луис Энрике и Испания пакуют чемоданы».

«Давид Де Хеа не попал в сборную Испании, потому что не может играть ногами, но их №1 Унаи Симон еще хуже – и это даже забавно. Можно подумать, что это не Ферран Торрес, а Де Хеа #### дочь Энрике».

«Луис Энрике получил это, потому что не взял Де Хеа».