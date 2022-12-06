Пепе в свои 39 забил гол в 1/8 ЧМ! Роналду одним из первых побежал поздравлять легенду со скамейки

В 1/8 чемпионата мира Португалия сражается со Швейцарией за путевку в следующий раунд турнира.

Для многих стало удивительным, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды. Но подопечные Сантуша отлично справляются и без помощи экс-игрока «МЮ».

Счет в матче открыл Рамуш, а на 33-й минуте отличиться сумел Пепе. Легендарный португалец забил в плей-офф Мундиаля в свои 39 лет!

Роналду одним из первых отправился поздравлять легенду:

Конечно, видеть Криштиану во время матча сборной в манишке очень непривычно.