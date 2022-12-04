Гаспачо
Блог

Левандовски и Мбаппе мило поболтали во время матча ЧМ. Фанаты гадают, что Роберт сказал Килиану

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Франция обыграла Польшу со счетом 3:1 в матче 1/8 финала ЧМ. 

В этой встрече Мбаппе оформил дубль, а Левандовски со второй попытки реализовал пенальти. Автором третьего мяча французов стал Оливье Жиру.

После гола Польши Роберт и Килиан перекинулись парой слов. Их диалог выглядел очень загадочно, уж слишком таинственно парни улыбались друг другу.

Болельщики сразу же принялись гадать, о чем говорили игроки «ПСЖ» и «Барселоны».

Делимся лучшими фанатскими теориями:

💭 «Мюллер: «Я не знаю, о чем они говорили, но «Барселона» за это заплатит».

💭 «Левандовски: «Переходи в «Барсу». Мбаппе: «Нет, я хочу играть в ЛЧ».

💭 «А что тут думать? Роберт зазывает его к нам».

💭 «Роберт передал Килиану сообщение от Месси».

💭 «Роберт сказал: «Пожалуйста, не переходи в «Реал», мне страшно!» 

💭 «Мбаппе точно ответил Левандовскому что-то в духе: «Прости, но ты не в моем вкусе».

💭 «Левандовски спросил у Мбаппе, так ли Килиан не забил пенальти на Евро».

💭 «Он сказал, чтобы Мбаппе не уходил из «ПСЖ», ведь только Месси поможет Килиану раскрыться еще больше».       

А какие версии у вас? Что Роберт сказал Килиану?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные