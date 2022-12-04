Левандовски и Мбаппе мило поболтали во время матча ЧМ. Фанаты гадают, что Роберт сказал Килиану

Франция обыграла Польшу со счетом 3:1 в матче 1/8 финала ЧМ.

В этой встрече Мбаппе оформил дубль, а Левандовски со второй попытки реализовал пенальти. Автором третьего мяча французов стал Оливье Жиру.

После гола Польши Роберт и Килиан перекинулись парой слов. Их диалог выглядел очень загадочно, уж слишком таинственно парни улыбались друг другу.

Болельщики сразу же принялись гадать, о чем говорили игроки «ПСЖ» и «Барселоны».

Делимся лучшими фанатскими теориями:

💭 «Мюллер: «Я не знаю, о чем они говорили, но «Барселона» за это заплатит».

💭 «Левандовски: «Переходи в «Барсу». Мбаппе: «Нет, я хочу играть в ЛЧ».

💭 «А что тут думать? Роберт зазывает его к нам».

💭 «Роберт передал Килиану сообщение от Месси».

💭 «Роберт сказал: «Пожалуйста, не переходи в «Реал», мне страшно!»

💭 «Мбаппе точно ответил Левандовскому что-то в духе: «Прости, но ты не в моем вкусе».

💭 «Левандовски спросил у Мбаппе, так ли Килиан не забил пенальти на Евро».

💭 «Он сказал, чтобы Мбаппе не уходил из «ПСЖ», ведь только Месси поможет Килиану раскрыться еще больше».

А какие версии у вас? Что Роберт сказал Килиану?